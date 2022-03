Il giallo dello stop al gasdotto Yamal-Europa

Il pompaggio di gas nel gasdotto Yamal-Europe sarebbe a zero dal pomeriggio di martedì. Lo scrive l'agenzia Reuters. Non è chiaro se si tratti di uno stop temporaneo e quali siano i motivi. Un'interpretazione che circola in questi minuti è che sia una prima "prova di forza": i russi, in sintesi, fanno sul serio sui pagamenti in rubli per il gas. I flussi fisici di gas attraverso il gasdotto Yamal-Europe presso il punto tedesco di Mallnow, secondo l'agenzia di stampa, sono scesi a zero martedì pomeriggio, in base ai dati dell'operatore Gascade, mentre le consegne di gas russo in Europa sulle altre due rotte principali del gasdotto sono state sostanzialmente stabili .

Conferme non ce ne sono. I flussi generali secondo indicatori liberamente consultabili sembrano stabili per i due grandi tubi del gasdotto Yamal. Gascade non ha risposto alla richiesta di commento di Reuters. La Russia ha affermato che entro domani elaborerà accordi pratici affinché le società straniere paghino il gas in rubli, aumentando la probabilità di interruzioni dell'approvvigionamento poiché le nazioni occidentali hanno finora rifiutato la richiesta di Mosca di un cambio di valuta.

Yamal è uno dei tre gasdotti attraverso i quali il colosso dell'energia russo Gazprom convoglia il suo gas naturale verso l'Europa. Attraverso di esso passa circa il 10% delle forniture totali di gas proveniente dalla Russia.