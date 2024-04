Il gatto si aggrappa alla portiera dell'auto durante l'alluvione: il salvataggio della polizia

Un'auto semi-sommersa e un gattino aggrappato alla portiera che chiede aiuto. La polizia di Dubai, colpita nelle ultime ore da una violenta ondata di maltempo, ha tratto in salvo il felino in difficoltà. Come mostrano le immagini che arrivano dagli Emirati Arabi, i soccorritori hanno raggiunto con una barca la vettura, ormai per metà sotto l'acqua, riuscendo a prendere in braccio l'animale, per poi lasciarlo libero e al sicuro a bordo.

Totalmente bagnato e spaventato, il gattino bianco e nero è in buone condizioni nonostante la brutta disavventura. Quello che è avvenuto a Dubai è un fenomeno mai visto, di una violenza spropositata: sulla città sono caduti ben 142 millimetri di pioggia, con allagamenti, edifici danneggiati, strade bloccate e disagi all'aeroporto. Secondo gli esperti non era mai caduta così tanta pioggia negli ultimi 75 anni. Al momento, secondo l'ultimo bilancio fornito dal Comitato nazionale per la gestione delle emergenze, le vittime confermate sono 19.