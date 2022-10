In Russia gay, lesbiche e trans potranno essere deportati: "Ci stanno cancellando"

Il Parlamento russo ha votato in prima lettura l'inasprimento della legge contro "la propaganda Lgbt". Il disegno di legge propone di stabilire una sanzione fino a 5 milioni di rubli (circa 81mila euro) "per la promozione delle persone Lgbt" e fino a 10 milioni di rubli (162 mila euro) per la "promozione della pedofilia". Gli stranieri oltre alla multa 400 mila rubli (6 mila euro), possono essere arrestati fino a 15 giorni e "deportati" ovvero espulsi dal paese. Il presidente della Duma Vyacheslav Volodin ha incoraggiato i deputati russi a inasprire ulteriormente le norme proposte: "Dovremmo fare di tutto per proteggere i nostri figli e coloro che vogliono vivere una vita normale. Tutte le altre cose sono peccato, sodomia, oscurità".

La legge estenderebbe il divieto già esistente alla promozione della "propaganda LGBT" tra i bambini per includere persone di tutte le età, una mossa che i critici vedono come un tentativo di intimidire e opprimere ulteriormente le minoranze sessuali. Le autorità hanno già utilizzato le leggi esistenti per fermare le marce del gaypride e detenere gli attivisti per i diritti dei gay. Secondo il nuovo disegno di legge qualsiasi evento o atto ritenuto promotore dell'omosessualità - online, nei film, nei libri, nella pubblicità o in pubblico - potrebbe incorrere in una pesante sanzione.

I legislatori affermano che stanno difendendo la moralità di fronte a quelli che sostengono essere valori liberali "non russi" promossi dall'Occidente. Uno degli artefici chiave del disegno di legge, il legislatore Alexander Khinshtein, ha spiegato che la propaganda LGBT oggi è un elemento di una guerra ibrida portata avanti dall'Occidente. Ma i gruppi per i diritti umani affermano che le mosse sono progettate per mettere fuori legge le rappresentazioni di minoranze come lesbiche, gay, bisessuali e transgender nella vita pubblica. "Vogliono impedirci non solo di parlare di noi stessi o di dimostrare in qualche modo i nostri sentimenti per i nostri partner, ma anche di cancellare completamente qualsiasi menzione di noi stessi nella cultura: libri, film, media e simili".

Già oggi TikTok, la popolare applicazione per la condivisione di video, è stata multata di 3 milioni di rubli questo mese per aver promosso "video con temi LGBT", mentre il regolatore dei media russo ha chiesto alle case editrici di ritirare dalla vendita tutti i libri contenenti "propaganda LGBT".