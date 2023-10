Il dramma di Gaya: "La mia famiglia è sparita, Hamas ha preso tutti"

Un dramma che coincide con quello di un'intera nazione. È il racconto di Gaya Calderon, 21enne israeliana che ha perso tutti i contatti con la sua famiglia dopo l'assalto delle forze di Hamas nel kibbutz Nir Oz, vicino alla Striscia di Gaza. Un luogo divenuto tristemente simbolo della violenza cieca dei terroristi che non hanno esitato a massacrare uomini, donne e bambini. Quando è partito l'assalto Gaya si trovava a Tel Aviv. Attraverso una serie di messaggi diffusi sui social in tempo reale, la ragazza ha vissuto il rapimento del fratellino Erez, di 12 anni, forse l'unico sopravvissuto del massacro. Ma Gaya afferma di non sapere dove siano finiti sua sorella, suo padre, sua nonna e suo cugino. Di fatto non sono mai stati trovati. Erano nel kibbutz al momento dell'assalto e il timore è che siano stati massacrati dai terroristi.

La sua "giornata particolare" comincia con una telefonata di un amico che la avvertiva dell'attacco terroristico. Immediatamente la ragazza ha provato a mettersi in contatto con la sua famiglia per avere altre informazioni.

Dall'altro lato il silenzio, poi un sms: i famigliari affermavano di non poter rispondere e che dovevano rimanere in silenzio. Poi il messaggio della sorella Sàar di appena16 anni, che diceva: “Sono così spaventata, Gaya, voglio piangere”. Poi immediatamente una seconda missiva: "Gaya sono in casa, non scrivere più". E infine l'avvertimento telefonico della mamma che, abitava in un'altra abitazione dello stesso kibbutz: "Ho sentito degli spari, temo che questa sia la fine". La madre è riuscita a sopravvivere barricandosi all'interno dell'abitazione, così come il fratello di 18 anni. Non ha notizie del resto della famiglia, ma un messaggio sulla chat comune di famiglia della sorella 16enne non lascia purtroppo intendere nulla di buono. Paarima di far perdere le proprie tracce aveva scritto un semplice "Mamma ti voglio bene" che sa purtroppo di ultimo messaggio prima di affrontare un supplizio.

"Resto a casa e piango tutto il giorno impotente e so che forse non dovrei dirlo, ma tutto questo mi fa tornare alla memoria l'Olocausto" ha affermato Gaya. Che spera ancora di poter riabbracciare il fratellino e il resto della famiglia.

