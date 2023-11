Gaza, l'accordo sugli ostaggi potrebbe arrivare a breve: ecco come funzionerebbe

Importanti novità giungono dal Medio Oriente su una possibile pausa nei combattimenti nella Striscia di Gaza e su uno scambio di ostaggi tra Hamas e Israele. "Stiamo facendo progressi, non vorrei esagerare con le parole, ma spero che avremo presto buone notizie", ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un incontro con i soldati riferendosi al rilascio degli ostaggi. L'ufficio del primo ministro ha annunciato una riunione del gabinetto di guerra, cui seguirà un vertice del gabinetto di sicurezza, infine si riunirà il governo.

L'accordo tra Israele e Hamas potrebbe prevedere "tra i 4 e i 5 giorni di pausa nei combattimenti" nella Striscia e il rilascio di 50 tra donne e bambini tenuti in ostaggio a Gaza in cambio di 3 palestinesi detenuti per ciascun civile israeliano liberato. A riferire i termini dell’accordo la Cnn, citando "diverse fonti". Hamas, inoltre, potrebbe anche rilasciare donne e bambini per ogni giorno aggiuntivo di tregua. Durante lo stop ai combattimenti Israele potrebbe sospendere la sorveglianza aerea con i droni sul nord della Striscia per "almeno 6 ore al giorno".

Nonostante i progressi il premier israeliano ha ribadito che l’obiettivo rimane quello della "distruzione di Hamas. Non ci fermeremo finché non lo realizzeremo'".

