A Gaza un'intera generazione a rischio: bambini senza acqua e latte

Bambini senza acqua, senza cibo, che rischiano di morire di fame. E quando si ammalano, arrivano in ospedali che stanno finendo tutto. Anche le cure diventano un privilegio. La guerra tra Israele e Hamas è anche questo. L'ultimo rapporto sulla situazione a Gaza dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Unocha) non lascia spazio a dubbi: la crisi umanitaria nel sud di Gaza sta "rapidamente peggiorando" per decine di migliaia di sfollati stipati in un'area lungo la costa in mezzo al "calore estivo ardente" e dove "il conflitto attivo e l'illegalità" rendono quasi impossibile per gli operatori umanitari far fronte alle necessità e ai bisogni crescenti".

L'agenzia Onu riferisce che nei campi per sfollati nella zona centrale e meridionale di Gaza, l'accesso all'acqua è estremamente scarso e vi è una grave carenza di cibo, nonché di latte e latte artificiale per i bambini. "Molte famiglie riferiscono di consumare un solo pasto al giorno, e alcune di consumarne uno ogni due o tre giorni", si legge nel rapporto.

Ovviamente in questo quadro anche l'istruzione è impossibile. Sono 650mila i bambini e adolescenti che non possono andare a scuola a Gaza, dall'inizio del conflitto.

I vincoli imposti da Israele continuano a "minare gravemente la fornitura di assistenza e servizi umanitari essenziali in tutta Gaza, compresa la fornitura di cibo e assistenza nutrizionale, assistenza medica, protezione e sostegno per l'alloggio, e servizi idrici, igienico-sanitari a centinaia di persone. Migliaia di persone", aggiunge il rapporto dell'Unocha.

Neppure il molo costruito ad hoc e che avrebbe dovuto, nelle intenzioni Usa, segnare un punto di svolta nell'ingresso di aiuti umanitari ha dato i risultati sperati. Probabilmente, scrive il New York Times, la struttura terminerà le operazioni parecchie settimane prima di quanto inizialmente previsto. Calendario alla mano, è stato in servizio solo per circa 10 giorni. I primi camion carichi di aiuti hanno iniziato a sbarcare il 17 maggio. Per il resto del tempo è stato "in riparazione" dopo che il mare agitato lo ha pesantemente danneggiato, oppure è stato messo in pausa per motivi di sicurezza.

A Gaza la situazione rimane disastrosa e i bambini, le nuove generazioni, rischiano di morire di fame.