Non solo Gaza: in Cisgiordania quattro fratelli uccisi da Israele

È rimasta senza lacrime Ibtesam Darwish, madre e "amica" di quattro fratelli uccisi dall'esercito israeliano nella città di Jenin. Rami di 22 anni, Ahamed (24), Hazaa (27) e il maggiore Alaa di 29 anni sono stati ammazzati insieme ad altre due persone in un attacco aereo israeliano vicino all'ingresso del campo profughu di Jenin alle 6 del mattino di domenica 14 gennaio in un zona chiamata Triangolo del Martire. Una settima persona è morta in seguito per le ferite riportate quel giorno. La guerra del governo israeliano contro Hamas prosegue anche fuori dalla Striscia di Gaza, con un numero sempre crescente di attacchi in Cisgiordania. Dal 7 ottobre, le truppe di Tel Aviv hanno arrestato più di 2.600 palestinesi, sostenendo che 1.300 siano affiliati ad Hamas. Secondo il ministero della Sanità dell’Autorità Palestinese, in questo periodo sono stati uccisi circa 300 palestinesi della Cisgiordania.



Corpi straziati

L'esercito israeliano sostiene, secondo quanto riporta Times of Israel, che l'attacco ha preso di mira "uomini armati palestinesi" che avevano lanciato esplosivi contro le truppe. Testimoni oculari presenti sul posto hanno riferito invece alla tv France24 che i giovani riuniti erano disarmati e stavano cercando di scaldarsi accanto a un fuoco quando è avvenuta l'esplosione. Le forze israeliane, hanno aggiunto le fonti locali, si stavano ritirando dopo una notte di violenti scontri con la Brigata Jenin, un braccio armato del movimento palestinese della Jihad islamica. Una notte costata la vita ad una poliziotta israeliana: sergente Shay Germay, di appena 19 anni. Ibtesam ha raccontato che i suoi figli volevano assistere al raid militare israeliano nel campo profughi di Jenin, senza parteciparvi. La donna ha scoperto sui social media che i suoi ragazzi erano stati uccisi. In un video pubblicato su X, si vede la donna entrare in un reparto dell'ospedale, chiedendo: "Se ne sono andati tutti? È rimasto qualcuno?". Sollevata una coperta, ha trovato il corpo di uno dei suoi figli senza vita, il corpo straziato dall'esplosione.

Funerali immediati

I residenti di Jenin e Qabatiya sono arrivati numerosi per partecipare al funerale o per porgere le condoglianze alla madre dei giovani. Era assente invece il padre dei ragazzi, che lavora in Giordania. Non è stato possibile attendere un suo rientro perché nell'Islam i funerali vengono generalmente celebrati entro 24 ore dalla morte del defunto. Ai microfoni di France24 Ibtesam, madre di sette ragazzi e due ragazze, ha spiegato come la morte sia parte della vita quotidiana nella Cisgiordania occupata. "Questa è la vita per noi palestinesi. Usciamo la mattina senza sapere se torneremo la sera", ha dichiarato, aggiungendo: "Mi restano tre figli. Se li uccidono, ne faremo di più. Continueremo a resistere".

Martiri

I corpi dei quattro giovani sono stati avvolti nella bandiera verde di Hamas, mentre sulla testa è stata posta la kefiah palestinese. I quattro sono diventati ben presto dei "martiri", dato che il termine viene utilizzato per descrivere i palestinesi uccisi dai soldati israeliani, che siano o meno militanti. Per commemorare i morti, sono stati sparati numerosi colpi di artiglieria da uomini vestiti di nero, con il volto nascosto da un passamontagna e fucili d'assalto in mano. La tv francese ha raccontato che erano presenti militanti di varie brigate del campo profughi di Jenin, che si potevano distinguere dal colore delle bandiere: bianco per la Brigata Jenin, verde per Hamas e giallo per Fatah, il partito che guida l'Autorità Palestinese.

Corpi senza sepoltura

Ibtesam può ritenenrsi fortunata, avendo potuto salutare un'ultima volta i suoi figli, a differenza di numerose altre famiglie palestinesi a cui l'intelligence israeliana Shin Bet non restituisce i corpi di coloro che considera autori di attacchi terroristici. La consuetudine di trattenere i resti dei palestinesi sospettati di o che hanno commesso attacchi terroristici si è consolidata nel tempo. La pratica, nata come politica tacita, è stata autorizzata dalla Corte Suprema israeliana nel 2019, per essere poi imitata da Hamas o Hezbollah in Libano per i resti dei soldati israeliani.

Tra il 1991 e il 2008, secondo i dati raccolti dall'ong israelian B'Tselem, Israele ha accettato di consegnare 405 corpi in cambio dei corpi di soldati deceduti. Ce ne sarebbero ancora 450 nei cimiteri e obitori israeliani, secondo i dati raccolti dalla Campagna nazionale per il recupero dei corpi dei martiri lanciata dal Centro di assistenza legale e per i diritti umani di Gerusalemme (Jlac). Di quei corpi 47 appartengono a uomini uccisi a partire dal 7 ottobre. Secondo i rappresentanti di B'Tselem, la pratica di trattenere i resti palestinesi rappresenta una forma di "punizione collettiva", per aumentare la sofferenza dei palestinesi. L'obiettivo sarebbe quello di "scoraggiare i militanti", ma in concreto Israele impedisce alle famiglie il diritto di seppellire i propri cari e di piangere durante i riti funebri. Privare dei corpi i parenti significa impedire di elaborare un lutto necessario.