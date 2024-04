La guerra a Gaza ha anche un terribile costo ambientale

La guerra a Gaza sta avendo un terribile costo umano, ma anche quello ambientale è molto pesante. Sin dall'inizio del conflitto Israele ha lanciato decine di migliaia di bombe sulla Striscia, devastando ampie porzioni del suo territorio con una percentuale tra il 50% e il 62% di tutti gli edifici che sono stati danneggiati o ridotti in rovina. Secondo stime del Programma per l’ambiente dell’Onu (Unep), aggiornate a gennaio 2024, questa campagna di bombardamenti ha lasciato dietro di sé un'impressionante montagna di detriti e materiali pericolosi, pari a 22,9 milioni di tonnellate.

"Per effetto dell'occupazione israeliana, tutti gli aspetti della vita e dell'ambiente a Gaza sono stati pesantemente danneggiati: l'agricoltura e la fauna selvatica sono state distrutte completamente", ha affermato Abeer al-Butmeh, coordinatrice della rete delle Ong ambientali palestinesi. L'incidenza totale dei danni a Gaza rimane ancora da quantificare, ma un'analisi dettagliata delle immagini satellitari fornite a The Guardian da Forensic Architecture (Fa), un'organizzazione di ricerca con sede a Londra specializzata nella documentazione della violenza di Stato, ha rivelato una situazione allarmante. Dopo gli attacchi aerei iniziali, le truppe terrestri hanno proseguito smantellando completamente le serre e sradicando gli orti e i campi coltivati con mezzi pesanti come trattori e carri armati.

Prima dell'inizio degli scontri, le fattorie e gli orti coprivano approssimativamente 170 chilometri quadrati, corrispondenti al 47% dell'intera area terrestre di Gaza. Tuttavia, secondo le stime di Fa basate sui dati satellitari, entro la fine di febbraio l'azione militare israeliana ha causato la distruzione di oltre 65 chilometri quadrati, pari al 38% di quella terra. In alcuni casi, come nel nord di Gaza, fino al 90% delle coltivazioni è stato raso al suolo, mentre attorno alla città di Khan Younis la percentuale si attesta intorno al 40%. "Quello che resta è devastazione", ha commentato Samaneh Moafi, direttore assistente della ricerca di Fa. "Si tratta di un'area ormai resa completamente inabitabile".

Secondo l’Unep, i pesanti bombardamenti nelle aree densamente popolate possono comportare una contaminazione a lungo termine del suolo e delle acque sotterranee. La scarsità di acqua pulita e aria fresca, principalmente causata dal rilascio di sostanze pericolose come l'amianto e i prodotti chimici industriali, pone a rischio la salute di migliaia di persone. Allo stesso tempo, la perdita di terre agricole e l'inquinamento del mare da rifiuti minacciano la sicurezza alimentare dell'intera regione. Quando Israele ha interrotto l'approvvigionamento di carburante a Gaza dopo il 7 ottobre, i tagli di corrente risultanti hanno significato che i liquami non potevano essere pompati alle centrali di trattamento, portando a 100mila metri cubi di liquami al giorno che fuoriuscivano in mare, dice l'Unep. Inoltre, la mancanza di carburante ha spinto le persone a Gaza a dover abbattere gli alberi ovunque li trovino per bruciarli per cucinare o riscaldarsi.

Le autorità israeliane hanno difeso le loro azioni come necessarie per la sicurezza nazionale, affermando che "cercano di prevenire impatti ambientali in assenza di necessità operative" ma hanno aggiunto che "Hamas opera spesso da orti, campi e terreni agricoli" e che quindi per questo avrebbero il dovere di agire. Israele starebbe anche considerando di rendere permanenti alcune delle sue demolizioni, con alcuni funzionari che propongono la creazione di una "zona cuscinetto" lungo il confine tra Gaza e Israele, dove si trova gran parte dei terreni agricoli della regione. Inoltre, alcune demolizioni hanno già fatto spazio all'infrastruttura militare israeliana.

I giornalisti di Bellingcat hanno rivelato che circa 1.740 ettari di terreno sembrano essere stati sgombrati nell'area a sud della città di Gaza, dove è stata costruita una nuova strada nota come Route 749, che attraversa l'intera larghezza del territorio. Le forze armate israeliane hanno giustificato la costruzione del percorso come una "necessità militare", volta a "stabilire una presa operativa nell'area e consentire il passaggio di forze e attrezzature logistiche".

La distruzione ambientale causata dagli attacchi su Gaza non passa inosservata agli occhi di ricercatori e organizzazioni ambientali, che lanciano l'allarme sui suoi potenziali effetti devastanti sugli ecosistemi locali e sulla biodiversità. Le richieste di considerare tali danni come "ecocidio" e di indagare su di essi come possibili crimini di guerra sono diventate sempre più pressanti, evidenziando la gravità della situazione. "I palestinesi hanno un forte legame con la terra - sono molto legati alla propria terra e anche al mare," ha aggiunto Abeer al-Butmeh.

Secondo lo Statuto di Roma, che regola le norme della Corte penale internazionale, è considerato un crimine di guerra lanciare un attacco sapendo che causerà danni diffusi, a lungo termine e gravi all'ambiente naturale. Le convenzioni di Ginevra prevedono che le parti in conflitto non utilizzino metodi di guerra che causino "danni diffusi, a lungo termine e gravi all'ambiente naturale". Ora, sta alla comunità internazionale capire come applicare questi articoli e assicurare che chi causa danni ambientali nei conflitti armati sia ritenuto responsabile.