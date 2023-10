Così si combatte la guerra dell'acqua: a Gaza è rimasta solo quella salata

A Gaza è rimasta da bere solo l'acqua salata. Negli ultimi giorni il conflitto è deflagrato: il governo israeliano ha lanciato centinaia di raid aerei militari sulla Striscia come ritorsione dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso e gli aiuti umanitari si sono bloccati. L'Onu riferisce che da allora l'intera popolazione è stata privata di elettricità, acqua, carburante, cibo e medicine.

Se in una delle zone più densamente popolate del pianeta mancano i servizi essenziali alla vita i risvolti possono solo essere drammatici: la fornitura di acqua è stata riattivata solo in parte, ma la quasi totale assenza di elettricità impedisce in ogni caso il funzionamento degli impianti. Tra questi i dissalatori sono vitali, perché permettono di ricavare acqua potabile coprendo buona parte del fabbisogno. Ma ora i sistemi non funzionano e la catastrofe umanitaria incombe: Today.it ne ha parlato con Oxfam, Ong attiva anche nei territori palestinesi.

La Striscia senz'acqua

Gli ospedali della Striscia sono sotto pressione e soffrono mancanza di scorte e sovraffollamento mentre tentano di curare la popolazione. E ora c'è il timore che Gaza rimanga presto senza acqua potabile, complicando la situazione sanitaria e aggravando la crisi esistente causata dall'evacuazione di massa e dai bombardamenti.

Il problema è che i rifornimenti non arrivano più. Israele ha autorizzato solo all'undicesimo giorno di guerra l'ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza ma solo dall'Egitto, purché si tratti di "alimenti, acqua e medicinali per la popolazione civile nel sud della Striscia di Gaza", ha informato un comunicato emesso dall'ufficio del premier Benjamin Netanyahu, precisando invece che "non autorizzerà alcun aiuto umanitario dal proprio territorio verso la Striscia di Gaza", fino al momento in cui gli ostaggi presi da Hamas "non saranno restituiti".

Secondo le testimonianze raccolte da Today.it risultano già i primi focolai di malattie infettive e il rischio colera incombe: "Per 2 milioni di persone non riuscire a trattare le acque reflue è un problema - dice Riccardo Sansone, responsabile di Oxfam Italia per i programmi all'estero -. Già alcuni colleghi segnalano piccoli focolai di malattie legate alla scarsa igiene: si rischia un disastro umanitario. Anche se domani cessassero i bombardamenti, senza gli aiuti umanitari la popolazione si troverebbe in grande pericolo".

Al momento, il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite per l'acqua e i servizi igienico-sanitari denuncia che a Gaza sono disponibili solo 3 litri d'acqua al giorno per persona: l'Organizzazione mondiale della sanità ne raccomanda tra i 50 e i 100 per soddisfare le esigenze sanitarie di base. Ecco perché ora l'attenzione si sposta verso il ripristino dei sistemi idrici, come i dissalatori: decisivi per portare l'acqua dove non c'è, depurando quella del mare.

Quando un dissalatore (in parte italiano) è vita

Tra i tanti problemi della Striscia di Gaza c'è l'acqua: secondo l'Onu, il 90 per cento dell'acqua nella zona non è potabile e stime dell'Organizzazione mondiale della sanità indicano che il 25 per cento delle malattie sono connesse al deficit idrico. L'ultima crisi militare su larga scala tra Israele e Hamas ha così esasperato problemi che da tempo affliggono questi territori.

Ma non si parla solo di acqua da bere: "I pozzi hanno una grossa infiltrazione salina, la desalinizzazione è un aspetto importante - spiega a Today.it Sansone -. La mancanza di energia elettrica produce un blocco dei depuratori e dei dissalatori: non riuscire a trattare le acque reflue per 2 milioni di persone è un problema. Si rischia un disastro umanitario".

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha dichiarato che l'ultimo dissalatore in funzione è stato chiuso, oltre a sei pozzi, tre stazioni di pompaggio e un serbatoio d'acqua che complessivamente fornivano acqua pulita a più di 1 milione di persone. Come si vede dalla mappa sottostante, i dissalatori di Gaza sono tre (sono quelli cerchiati in rosso).

Così, acque inquinate vengono ora scaricate in mare mentre, in alcune aree, i rifiuti solidi si accumulano nelle strade. Per rifornirsi la popolazione è costretta ad attingere da fonti inquinate. Da bere non resta che l'acqua salata. Stando alle testimonianze degli operatori di Oxfam, il costo dell'acqua è quintuplicato in questi giorni e i proprietari di piccoli impianti di desalinizzazione o di purificazione diventano i maggiori fornitori di acqua per la popolazione, ormai in una condizione di estrema emergenza.

L'Italia ha contributo a costruire l'impianto centrale di desalinizzazione nel Sud della Striscia di Gaza. Tra i dati dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ci sono 8 milioni di euro che in parte hanno finanziato l'opera, insieme ad altri fondi raccolti da Banca europea degli investimenti (Bei) Banca Mondiale, per un costo totale di circa 580 milioni di euro.

Come si vede dalle mappe della gallery qui sopra, il dissalatore è posizionato a circa metà della Striscia, a cui si uniscono due diramazioni da 160 chilometri di tubature che percorrono Gaza da Nord a Sud sfruttando il vecchio tracciato ferroviario costruito dagli inglesi agli inizi del secolo scorso. Ma l'impianto deve poter lavorare a pieno regime per essere utile.

La denuncia di Oxfam: "A Gaza non si muore solo per i missili"

"A Gaza non c'è elettricità, non c'è cibo e ora non c'è acqua. Terreno fertile per il colera e altre malattie infettive - ha detto Paolo Pezzati, policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia - La situazione per i civili è durissima e i nostri colleghi dal campo ci raccontano che in alcuni casi ci sono fino a settanta persone stipate in una sola stanza".

Gli aiuti umanitari potranno arrivare dall'Egitto ma non liberamente e riusciranno solo in parte a soddisfare le reali esigenze della popolazione.

"Le persone muoiono ogni giorno e le condizioni di vita sono indicibili"

"Siamo al punto che le ostetriche danno la loro assistenza per telefono, perché non ci sono requisiti minimi di sicurezza per assistere in presenza. Aspettiamo che si aprano vie sicure per poter intervenire appena possibile – ha detto il portavoce di Palestine Medical Relief Society, partner di Oxfam che preferisce rimanere anonimo -. In questa situazione c'è un disperato bisogno di aiuti: le persone non vengono uccise solo dai missili, ma anche da malattie, mancanza di cibo e acqua. A Gaza si è costretti a usare acqua sporca, a lottare per procurarsi cibo e ad affrontare una grave carenza di forniture mediche essenziali".

Si stima che 1,8 milioni di persone nella Striscia siano ora in condizioni di insicurezza alimentare, dato che l'assenza di energia elettrica impedisce la produzione di pane o la conservazione degli alimenti, oltre all'acqua. Il Programma alimentare mondiale dell'Onu ha dovuto ridurre l'assistenza del 60 per cento e tutte le attività di pesca e agricoltura sono state interrotte. Nel mentre, Gaza aspetta e muore.

