Gaza, Israele annuncia una "pausa tattica" quotidiana per far arrivare gli aiuti

L'esercito israeliano ha annunciato inizierà una "pausa tattica" nelle sue attività a sud di Gaza per consentire l'ingresso di più consegne di aiuti. La pausa nei combattimenti avrà luogo lungo un percorso nel sud di Gaza dalle 8:00 alle 19:00 tutti i giorni "fino a nuovo avviso", hanno detto le Forze di difesa israeliane (Idf). Il percorso va dal passaggio di frontiera chiave di Kerem Shalom alla Salah al-Din Road, che è l'autostrada principale della striscia, e poi verso nord verso l'area di Khan Younis.

La pausa ha lo scopo di "aumentare il volume degli aiuti umanitari" che arrivano nel territorio palestinese assediato, ha detto l'Idf, aggiungendo che sta lavorando con le Nazioni Unite e le agenzie umanitarie internazionali. Dopo otto mesi di combattimenti tra l'esercito israeliano e i militanti di Hamas, il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite avverte che le popolazioni nella parte meridionale della Striscia di Gaza potrebbero presto soffrire gli stessi terribili livelli di fame di quelli riscontrati nel nord di Gaza. Carl Skau, vicedirettore esecutivo dell'agenzia, ha dichiarato venerdì che mentre nel nord si registrano progressi, nel sud la situazione si sta nuovamente deteriorando. L'agenzia di soccorso delle Nazioni Unite per i palestinesi ha dichiarato sabato che oltre 50.000 bambini a Gaza necessitano di cure per malnutrizione acuta.

Intanto quella di sabato è stata una giornata di proteste in Israele contro l'esecutivo di Netanyahu. Sono decine di migliaia le persone scede in piazza a Tel Aviv ed altre città per chiedere le dimissioni del governo, nuove elezioni e un accordo per liberare gli ostaggi ancora in mano ad Hamas. Gli organizzatori delle proteste hanno indetto una "settimana di resistenza" che inizierà domenica, affermando che "la prossima settimana sarà l'ultima settimana del distruttivo governo di Netanyahu".

Ayala Metzger, il cui suocero Yoram Metzger è morto mentre era ostaggio di Hamas, è intervenuta sul palco a Tel Aviv, invitando a bloccare autostrade e strade, a manifestare davanti alle residenze dei ministri e a praticare la disobbedienza civile durante le proteste dei prossimi giorni. "Siamo stanchi di essere qui. Ma non abbiamo il diritto di disperare... Dobbiamo essere i soldati del cambiamento, il cambiamento che dobbiamo agli ostaggi".

