Le bombe di Israele su Gaza e l'offensiva sui tunnel di Hamas

La tensione a Gaza rimane altissima. Dopo il dietrofront dell'esercito israeliano seguito all'annuncio di un'operazione via terra, i caccia israeliani nella notte hanno colpito diversi obiettivi nella Striscia, mentre i razzi hanno nuovamente colpito lo Stato ebraico. L'esercito israeliano ha detto di aver colpito un "ufficio operativo" di Hamas vicino al centro di Gaza City, con ulteriori attacchi notturni contro quelli che i militari hanno chiamato "siti di lancio sotterranei".

Cosa sta succedendo tra Gaza e Israele

In un attacco israeliano che ha colpito una palazzina adiacente al campo profughi di Al-Shati, a ovest di Gaza City nel nord della Striscia, almeno dieci persone, tra cui due donne e otto bambini, tutti membri della stessa famiglia, sono stati uccisi la scorsa notte. Lo riferisce l'agenzia Maan secondo cui ad essere colpita è stata una casa di tre piani. Con le dieci vittime nella casa palestinese centrata dagli aerei israeliani, il bilancio totale dei morti è di 136 persone, tra cui 39 bambini o minori. I feriti sono ormai oltre mille fra i palestinesi. Anche i lanci di razzi da Gaza non si sono interrotti: ieri sera le sirene anti missili hanno suonato a Be'er Sheva, nel sud di Israele.

L'offensiva di Israele sui tunnel di Gaza

Nel quinto giorno di scontri, ieri, in uno dei bombardamenti più intensi di sempre Israele ha puntato alla rete sotterranea dei miliziani di Hamas costruita dopo lo scontro del 2014. Contro i tunnel di Gaza - luogo privilegiato dei comandi e delle trasmissioni di Hamas - si sono mosse l'aviazione (oltre 160 caccia), i tank e le forze di terra schierate lungo il confine. Insieme, in circa quaranta minuti, con 450 colpi hanno centrato oltre 150 "obiettivi sotterranei" nel nord della Striscia, in particolare a Beit Lahiya.

L'Egitto ha chiesto un cessate il fuoco anche parziale per evacuare i feriti dalla Striscia, ma finora senza successo. Il fronte di Gaza non è l'unico. Anche la Cisgiordania è stata teatro di nuovi scontri con l'esercito israeliano. Secondo fonti di Ramallah, i morti in incidenti avvenuti in varie località sono almeno dieci. A nord dimostranti libanesi si sono accalcati alla frontiera di Israele sconfinando per poi rientrare - incalzati dal fuoco di avvertimento dei tank israeliani - nel loro territorio. E anche in Giordania una folla di manifestanti si è radunata al confine con i Territori per manifestare solidarietà con "i fratelli palestinesi".

E non si ferma nemmeno l'ondata di violenze fra ebrei ed arabi nelle città a popolazione mista di Israele. La scorsa notte nel rione Ajami di Jaffa (Tel Aviv) una bottiglia incendiaria ha scatenato un incendio nell'appartamento di una famiglia araba. Un bambino di 12 anni è stato ustionato in maniera grave e il fratello in modo lieve. Nella stessa città alcuni arabi hanno aggredito due cronisti televisivi ebrei. Disordini anche a Gerusalemme est, dove gruppi di arabi hanno attaccato e incendiato una volante della polizia.

A Tel Aviv oggi è giunto Hady Amr, l'inviato del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a cui Abu Mazen ha chiesto di fermare l’aggressione israeliana. Abu Mazen ha detto di ritenere "il governo israeliano pienamente responsabile di questa pericolosa escalation, di questa tensione e del sangue versato dal popolo palestinese". La presidenza ha poi denunciato "le uccisioni brutali e programmate delle forze di occupazione israeliane contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme".