Per rimuovere le macerie da Gaza ci vorranno 15 anni (e 600 milioni)

Dopo mesi di bombardamenti continui, Gaza è ormai ridotta a un cumulo di macerie. Tra crateri ed edifici rasi al suolo, sono circa 40 milioni le tonnellate di macerie che ormai popolano la città palestinese. Secondo le stime delle Nazioni Unite, una flotta di oltre 100 camion impiegherebbe circa 15 anni per ripulire la zona: un'operazione mastodontica dal costo che oscilla tra i 500 e i 600 milioni di dollari.

Gli edifici distrutti a Gaza

Una sfida immensa a cui ne dovrebbe seguire una ancora più grande, ossia la ricostruzione. Negli ultimi nove mesi gran parte della città di Gaza è stata colpita dai missili israeliani: secondo i dati pubblicati a maggio dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, dallo scorso ottobre ad oggi, a Gaza sono stati danneggiati 137.297 edifici. Di questi, poco più di un quarto è stato completamente distrutto, circa un decimo gravemente danneggiato e un terzo risulta moderatamente danneggiato. Sempre secondo la valutazione delle Nazioni Unite, per smaltire tutte le macerie rimosse dalla città sarebbero necessarie discariche enormi, che coprano una superficie compresa tra 250 e 500 ettari (tra 618 e 1.235 acri), a seconda del materiale che potrebbe essere riciclato.

Per la ricostruzione ci vogliono 40 miliardi

Ma se rimuovere i detriti dal territorio sarà un'impresa imponente, sia dal punto di vista logistico che economico, ricostruire la città di Gaza sarà un davvero un progetto colossale. Secondo le stime pubblicate dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), nello scenario più ottimistico, la ricostruzione delle case distrutte durante la guerra sulla Striscia potrebbe richiedere fino al 2040. Per quanto riguarda i costi, la spesa prevista per una costruzione "totale" in tutto il territorio è di circa 40 miliardi di dollari

Questa valutazione, pubblicata anche per lanciare una raccolta fondi anticipata per la riabilitazione di Gaza, ha anche rilevato che il conflitto potrebbe ridurre i livelli di salute, istruzione e ricchezza nel territorio a quelli del 1980, cancellando di fatto 44 anni di sviluppo. Secondo un funzionario delle Nazioni Unite intervistato dal Guardian, ci sono zone completamente rase al suolo: "Il danno alle infrastrutture è folle. A Khan Younis non c’è un solo edificio intatto. È cambiata anche la topografia: ci son colline dove prima non c'erano. Le bombe da 2mila libbre sganciate da Israele stanno effettivamente alterando il paesaggio". Case, scuole, edifici pubblici, niente è stato risparmiato dalle bombe, e mentre il conflitto prosegue, i costi per la ricostruzione aumentano giorno dopo giorno.