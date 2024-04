Perché Israele ha ucciso i sette operatori umanitari a Gaza: le tre teorie

Tragico errore di "identificazione". Atto di disobbedienza di un gruppo di soldati agli ordini dei loro superiori. O ancora attacco deliberato per inviare un messaggio alle organizzazioni umanitarie e fare in modo che i civili a Gaza possano "continuare a morire di fame in silenzio". All'indomani del raid dell'esercito israeliano che ha ucciso sette membri del convoglio dell'ong World central kitchen (Wck) che trasportava aiuti alimentari nella Striscia, restano non pochi dubbi su cosa sia realmente accaduto. La Commissione Ue ha chiesto "un'indagine approfondita", mentre il presidente Usa Joe Biden ha sottolineato che non si è trattato di un caso isolato. Al momento, le ipotesi che circolano sono almeno tre, di cui solo una ufficiale di Tel Aviv. Che però non entra nei dettagli.

Cosa sappiamo finora

Nell'attacco, come dicevamo, sono morti sette operatori umanitari di diverse nazionalità. Il più giovane aveva solo 25 anni. Il convoglio era arrivato a Gaza su una nave di OpenArms, attraverso il corridoio marittimo aperto dall'Unione europea, e trasportava i pasti raccolti dalla Wck, fondata dal famoso chef spagnolo José Andrés. L'operazione era stata concordata con le autorità israeliane, e i vertici dell'esercito, stando a quanto dichiarato da Wck in una nota, erano aggiornati costantemente sui movimenti dei volontari, i quali, il giorno della tragedia, viaggiavano su tre auto nei pressi di Deir el-Balah, dove avevano depositato 100 tonnellate di aiuti alimentari.

Almeno una delle vetture, come mostrano le immagini che circolano sui media, aveva chiaramente esposto il logo dell'organizzazione sul tetto, in modo da essere visibile ai droni e ai satelliti dell'Idf, l'esercito israeliano. Ma nonostante tutte queste precauzioni, e il sostegno internazionale all'invio di cibo a una popolazione alle prese con una grave carestia, il convoglio è stato colpito in diversi punti da dei missili lanciati da un drone. Come è potuto accadere?

La versione ufficiale di Israele

A poche ore dall'attacco mortale, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato di un "tragico incidente", sottolineando che eventi come questo accadono "in tempi di guerra" e che il suo governo farà "tutto il possibile per garantire che ciò non si ripeta". Diversi media internazionali, come il quotidiano spagnolo El Pais, hanno sottolineato come in realtà i sette membri di Wck morti il 2 aprile siano solo gli ultimi di una lista di circa 200 operatori umanitari morti dall'inizio della guerra a Gaza.

La versione di Netanyahu ha trovato comunque una prima conferma dal rapporto preliminare dell'esercito israeliano: l'Idf ha spiegato che l'attacco non era "intenzionato a danneggiare gli operatori umanitari" ma è stato lanciato per una "errata identificazione" del convoglio avvenuta "di notte, durante una guerra, in condizioni molto complesse".

“I want to be very clear—the strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification—at night during a war in very complex conditions. It shouldn’t have happened.”



Watch the full statement by IDF Chief of the… pic.twitter.com/JnvoJOTVg9 — Israel Defense Forces (@IDF) April 2, 2024

In precedenza, alcune fonti dell'Idf riportate salla stampa israeliana sostenevano che l'obiettivo era un miliziano di Hamas che, secondo le informazioni in loro possesso, sarebbe salito a bordo di un mezzo del convoglio. L'Idf proseguirà adesso le sue indagini, i cui risultati dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Ma alcune indiscrezioni aprono la porta a teorie che contrastano con la versione di un semplice "tragico errore".

Soldati ribelli

Fonti interne all'Idf riportate dal giornale israeliano Haaretz attribuiscono l'attacco a una scelta operativa decisa sul campo da alcuni militari in contrasto con gli ordini ricevuti dall'alto: "Gli operatori umanitari sono morti perché i comandanti sul campo hanno agito contro gli ordini", scrive Haaretz. Il raid, prosegue, "è stato il risultato della mancanza di disciplina da parte dei comandanti sul campo, e non a problemi di coordinamento tra l'esercito e l'organizzazione umanitaria". Secondo le fonti dell'Idf sentite dal quotidiano israeliano, "i comandanti e le forze coinvolte hanno agito contrariamente agli ordini e alle istruzioni". Non sarebbe la prima volta che accade: già negli scorsi mesi, un'indagine interna dell'esercito israeliano aveva sottolineato il mancato rispetto degli ordini dei superiori da parte dei soldati durante le operazioni a Gaza.

La teoria dell'attacco deliberato

C'è poi una terza teoria, che però attiene per il momento esclusivamente al campo delle opinioni, data l'assenza di prove: Israele avrebbe colpito appositamente il convoglio umanitario. "Sapendo come opera Israele, la mia valutazione è che le forze israeliane hanno ucciso intenzionalmente i lavoratori di Wck in modo che i donatori si ritirassero e i civili a Gaza potessero continuare a morire di fame in silenzio. Israele sa che i Paesi occidentali e la maggior parte dei Paesi arabi non muoveranno un dito per i palestinesi", ha scritto su X la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina, Francesca Albanese. Dello stesso avviso Marwan Bishara, analista politico di Al Jazeera, il quale sostiene che il raid sia stato "chiaramente intenzionale e persino pianificato". Secondo Bishara, l'obiettivo dell'attacco era chiaramente quello di ostacolare il flusso di aiuti verso le persone di Gaza, nel contesto più ampio di ciò che definisce come un tentativo di "pulizia etnica" da parte di Israele.