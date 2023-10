Non solo acqua e carburante: a Gaza manca anche il pane

La situazione nella Striscia di Gaza diventa sempre più disperata per i palestinesi. La popolazione è stremata dalle nottate insonni sotto i bombardamenti e dalle privazioni di acqua, cibo e carburante. Nei punti di distribuzione dell'acqua, si fanno sempre più frequenti risse e spintoni tra i civili. Solo nella giornata di ieri 29 ottobre, a distanza di tre settimana dall'attacco di Hamas contro Israele, Tel Aviv ha riaperto la seconda delle tre condutture che riforniscono la Striscia. Nell'enclave palestinese sotto il controllo di Hamas, secondo quanto riporta il Times of Israel, possono ora arrivare fino a 28,5 milioni di litri di acqua al giorno: prima del conflitto tra Israele e Hamas, arrivavano 49 milioni di litri di acqua. Il 9 ottobre scorso, Israele aveva tagliato le forniture per Gaza e poi la scorsa settimana era stata riaperta una conduttura nel sud con un flusso ridotto.

I palestinesi nella Striscia, in preda alla disperazione, lottano anche per trovare una pita, il pane arabo. E la vita dei fornai nell'enclave diventa sempre più pericolosa. Ci sono già state risse e anche qualche attacco ai fornai, che si vedono privati persino della materia prima, la farina. Come infatti è avvenuto a Deir el-Balah, a sud di Gaza City, dove una folla ha assaltato i magazzini dell'Unrwa, l'ente dell'Onu per i rifugiati palestinesi, uscendone con carretti trascinati da asini carichi di sacchi di farina e altri prodotti. Senza quella farina, la produzione di pane nella zona cesserebbe del tutto.

"Questo è un segnale preoccupante che l’ordine pubblico sta cominciando a crollare dopo tre settimane di guerra e l’assedio della Striscia di Gaza. Le persone sono spaventate, frustrate e disperate", scrive l’Unrwa che sul suo sito aggiunge: "Più di 2 milioni di persone, tra cui 1,7 milioni di rifugiati palestinesi, stanno pagando il prezzo devastante dell’escalation nella Striscia di Gaza. I civili muoiono mentre il mondo guarda. Continuano gli attacchi aerei. Le famiglie vengono sfollate in massa. Le scorte di salvataggio stanno finendo. L’accesso umanitario è ancora negato".

La situazione incandescente ha spinto la polizia di Hamas a intervenire. A Deir el-Balah gli agenti hanno compiuto numerosi arresti e recuperato la farina necessaria per produrre il pane di domani. Con l'ondata di arresti, i fornai, che avevano minacciato di chiudere i loro esercizi dopo essere stati vittime di episodi di violenza, hanno assicurato che produrranno pane per la popolazione a condizione che la polizia garantisca loro protezione. Un lavoro che diventa sempre più complicato. A causa dei bombardamenti e della distruzione dei forni, nell'enclave il numero di persone che produce pane si riduce ogni giorno. Dal valico di Rafah, al confine con l'Egitto, è giunta notizia dell'ingresso di altri camion con aiuti: acqua, cibo e medicinali. Per ora le quantità restano basse, ma Israele pare abbia promesso agli Stati Uniti di aumentarle. La mancanza più acuta riguarda il combustibile, di cui Israele vieta l'ingresso.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp