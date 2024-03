Gli Stati Uniti annunciano una missione a Gaza

Gli Stati Uniti d'America vogliono costruire un porto temporaneo a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese costretta a subire il fuoco incrociato dell'esercito israeliano e la resistenza armata dei terroristi di Hamas. L'annuncio del presidente statunitense Joe Biden annuncerà nel suo discorso sullo stato dell'Unione.

L'operazione non dovrebbe richiedere la presenza di truppe americane a terra per costruire il molo destinato a consentire ulteriori spedizioni di cibo, medicine e altri beni essenziali. Non ci sono dettagli su come costruire il molo che potrebbe essere costituito da unità anfibie "appena offshore" rispetto alla costa di Gaza.

D'altronde cinque mesi di combattimenti tra Israele e Hamas hanno lasciato in rovina gran parte dell'enclave palestinese dove ogni giorno peggiora la catastrofe umanitaria. Molti palestinesi, soprattutto nel nord devastato, stanno lottando per il cibo per sopravvivere. I gruppi umanitari hanno affermato che è diventato quasi impossibile consegnare rifornimenti nella maggior parte di Gaza a causa della difficoltà di coordinamento con l'esercito israeliano, delle ostilità in corso e del crollo dell’ordine pubblico.

L'annuncio arriva dopo che da sabato gli Stati Uniti hanno effettuato già tre lanci di aiuti umanitari per dare una risposta alla situazione sempre più catastrofica nella Striscia.

"Il progetto che è stato sviluppato prevede la presenza di personale militare Usa su navi a largo di Gaza, ma non richiede che personale militare Usa sbarchi a terra per installare il molo o le altre strutture".

La nuova iniziativa prevede che nelle prossime settimane inizino i lavori per una struttura a largo delle coste di Gaza in grado di accogliere grandi navi cariche di camion con cibo, acqua, medicine e tende. Le navi arriveranno dal porto di Larnaca, a Cipro, dove saranno ispezionate, rendono noto ancore le fonti americane che spiegano che è in atto un coordinamento con israeliani, per venire incontro alle loro preoccupazioni di sicurezza, e le organizzazioni Onu e umanitarie sul terreno. Ci vorranno "alcune settimane" per costruire il molo, aggiungono le fonti americane che sperano che poi questo "nel tempo si trasformerà in una struttura commerciale".