A Gaza il Ramadan inizia dopo mesi di digiuno forzato e senza luoghi di culto

Il Ramadan è iniziato nella tarda serata di domenica, con l'avvistamento della luna crescente. Il mese sacro per 1,8 milioni di musulmani - quasi un quarto della popolazione globale - per i palestinesi avrebbe potuto sancire l'inizio di una tregua, che però non è arrivata. A Gaza, il Ramadan inizia con il peso dei familiari morti e quello della fame.

Un bambino su 6 sotto i 2 anni, secondo il nuovo rapporto redatto da Unicef, Wfp e Oms, soffre di malnutrizione acuta. "Loro hanno iniziato il Ramadan molto prima di tutti gli altri, un digiuno forzato a causa della mancanza di cibo e d'acqua a loro va il nostro pensiero", ha detto l'Ucoii, Unione delle comunità islamiche italiane.

Occhi puntati sulla spianata delle Moschee

Le autorità di Gaza hanno riferito che più di mille moschee sono state distrutte o gravemente danneggiate dai raid israeliani, mentre gli occhi sono puntati sulla spianata delle Moschee a Gerusalemme, luogo religioso conteso da decenni tra ebrei e musulmani.

Nella giornata di domenica le forze israeliane avrebbero impedito a numerosi fedeli palestinesi di accedere alla moschea di Al Aqsa, nell'area di Gerusalemme-est occupata. In alcuni video diffusi sui social e ripresi anche da Al Jazeera, si vedono i soldati manganellare i fedeli radunati fuori dal complesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Migliaia di poliziotti israeliani sono schierati in quest'area, dove il ministro della Sicurezza di estrema destra Itamar Ben Gvir aveva chiesto maggiori restrizioni. Il primo ministro Benjamin Netanyahu è però intervenuto dichiarando che il numero degli ammessi sarà simile a quello dello scorso anno. "Questa è la nostra moschea e dobbiamo prendercene cura", ha detto AzzamAl-Khatib, direttore generale del Waqf di Gerusalemme, la fondazione religiosa che sovrintende ad Al Aqsa.

"La polizia israeliana continuerà ad agire e consentirà l'osservanza delle preghiere del Ramadan in sicurezza sul Monte del Tempio, mantenendo la sicurezza e l'incolumità nell'area", ha affermato la polizia in una nota.

"Digiuniamo da 5 mesi"

Ma nono sono in molti quelli che potrebbero raggiungere Al Aqsa. I palestinesi non possono spostarsi liberamente tra i territori e più della metà dei 2,3 milioni di abitanti totali della Striscia sono ammassati nella città meridionale di Rafah, dove vivono tra la macerie all'interno di tende di plastica, senza acqua, né cibo, né sicurezza.

Durante il mese di Ramadan i musulmani si astengono dal cibo dalle prime luci dell'alba fino al tramonto, quando tradizionalmente prende il via un momento di aggregazione per pregare insieme all'interno delle moschee e condividere il pasto di rottura del digiuno, ritrovandosi con amici e familiari. "Non abbiamo fatto preparativi per dare il benvenuto al Ramadan perché digiuniamo da cinque mesi", ha detto a Reuters Maha, madre di cinque figli sfollata a Rafah, che normalmente avrebbe riempito la sua casa di decorazioni e preparato dolci e pietanze per le celebrazioni serali. "Non c'è cibo, abbiamo solo un po' di cibo in scatola e riso, la maggior parte dei prodotti alimentari vengono venduti a prezzi altissimi".

Il mese del Ramadan dovrebbe "portare un cessate il fuoco per coloro che hanno sofferto di più", ma per gli abitanti di Gaza "arriva mentre la fame estrema si diffonde, lo sfollamento continua e la paura e l'ansia prevalgono tra le minacce di un'operazione militare su Rafah", scrive su "X" Philippe Lazzarini, capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Unrwa.

Negoziati falliti, Biden contro Netanyahu: "Sofferenze palestinesi in cima ai miei pensieri"

Operazione che, nelle parole di Joe Biden rappresenta una "linea rossa". Netanyahu "sta facendo più male che bene a Israele" attraverso la sua condotta della guerra a Gaza, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in un'intervista a Msnbc. Tel Aviv "ha il diritto di difendere Israele, il diritto di continuare ad attaccare Hamas. Ma deve, deve, deve prestare maggiore attenzione alle vite innocenti perse a causa delle azioni intraprese", ha ammonito lanciando un messaggio per l'inizio del Ramadan al popolo palestinese, "che è in cima ai miei pensieri". "Lavorerò senza sosta per stabilire un cessate il fuoco", ha affermato all'indomani del fallimento dei negoziati.

A nulla sono serviti gli appelli internazionali per una tregua, anche in vista del mese sacro dei musulmani. I colloqui diplomatici sono falliti. Domenica il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha affermato che Israele "ha evitato di dare chiare garanzie" riguardo al cessate il fuoco e al ritiro dell'esercito israeliano che venivano posti come punti imprescindibili dall'organizzazione.

Intanto nella città di Al-Mawasi, a sud di Gaza, i civili continuano a morire sotto il fuoco israeliano. Le autorità della Striscia hanno riferito che 13 persone sono state uccise in un attacco israeliano lanciato su verso una tendopoli dove migliaia di sfollati trovavano rifugio. Nessun commento è per ora arrivato da Israele. Un funzionario di Hamas citato da Reuters ha affermato che il gruppo è aperto a ulteriori negoziati ma al momento non sarebbero state fissate date per ulteriori incontri con i mediatori al Cairo.