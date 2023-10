Gaza senza luce illuminata solo dai bombardamenti

Il ministro della difesa Yoav Gallant ha dato ordine di intensificare gli attacchi aerei verso Gaza. Per la città simbolo della questione palestinese si apre una prospettiva spaventosa: quella di combattimenti porta a porta, in spazi sotterranei e in presenza di ostaggi e di quasi due milioni di civili. Israele ha già chiuso la fornitura d’acqua alla Striscia di Gaza, come parte di un "assedio completo" del territorio controllato da Hamas mentre l'esercito si prepara ad entrare nell'area urbana.