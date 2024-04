Una borsa scambiata per un'arma dietro la morte dei 7 cooperanti a Gaza

Sarebbe stata una borsa scambiata per un'arma al centro della catena di errori che l'1 aprile ha portato al bombardamento e all'omicidio dei sette operatori umanitari della ong World central kitchen (Wck) da parte dell'esercito israeliano a Gaza. È quanto emerge dai risultati dell'indagine condotta della forze armate di Tel Aviv, l'Idf, e presentati giovedì sera alla stessa Wck e agli ambasciatori dei Paesi di provenienza dei cooperanti uccisi. Risultati che però non placano la rabbia dell'organizzazione umanitaria, che per voce del suo direttore Erin Gore chiede un'indagine indipendente: "L'Idf non può indagare in modo credibile sul proprio fallimento a Gaza", si legge in una nota.

Cosa è successo (secondo Israele)

Già poche ore dopo la morte dei sette operatori, Tel Aviv aveva ammesso che si era trattato di un tragico "errore di identificazione": i droni che hanno bombardato le tre auto su cui si trovavano i cooperanti sono stati attivati perché i comandanti sul campo erano convinti che all'interno di una di queste vetture ci fosse un miliziano di Hamas. Fonti interne all'Idf riportate dal quotidiano israeliano Haaretz avevano fatto sapere che l'attacco sarebbe stato compiuto all'insaputa del comando centrale dell'esercito, e quindi non sarebbe stato autorizzato.

I risultati dell'indagine condotta da una commissione interna guidata dal generale in pensione Yoav Har-Even, confermano quanto era emerso finora sulla stampa, aggiungendo alcuni dettagli, ma non chiarendo alcuni passaggi che restano ancora oscuri. Secondo l'Idf, sono stati commessi almeno tre gravi errori. Il primo è stato un'interruzione delle comunicazioni tra il comando centrale (ossia il Comando Sud), la Divisione 162 e la Brigata Nahal, che è quella che gestisce i droni nella zona dove è avvenuto il tragico incidente.

I tre errori

La delegazione della Wck operava in stretto coordinamento con il Comando Sud, il quale conosceva gli spostamenti degli operatori umanitari. A quanto risulta all'Idf, però, la notte del raid i dettagli di tali movimenti non erano noti alla Brigata Nahal. Come mai? Il rapporto dell'esercito non lo chiarisce. Nei giorni scorsi, sempre Haaretz aveva riportato le lamentele di alcuni ufficiali dell'Idf secondo i quali i comandanti sul campo spesso agiscono autonomamente senza curarsi degli ordini dei loro superiori.

Qualche che sia la ragione della mancata comunicazione, a spingere i soldati sul campo ad attivare i droni avrebbe contribuito un secondo grave errore di "identificazione". Stando al rapporto, gli operatori umanitari, dopo aver scaricato gli aiuti alimentari in un hangar, sarebbero stati avvicinati da una ventina di persone, alcune delle quali sarebbero salite al bordo di un veicolo dell'ong, il primo che verrà bombardato. È stato in quel momento che qualcuno all'interno dell'Idf ha ritenuto che a salire su quell'auto ci fossero dei miliziani di Hamas armati. L'indagine riporta che uno dei soldati coinvolti nel raid ha ammesso non solo di aver commesso un errore nell'"incriminare" la persona ritenuta membro del gruppo terroristico, ma anche che questi "probabilmente aveva con sé una borsa" e non un'arma.

La violazione del protocollo

L'errore di identificazione ha portato al bombardamento della prima auto. Ma la conta delle vittime, segnala l'Idf, sarebbe potuta essere meno drammatica se non ci fosse stato un terzo errore. Dopo il primo raid, infatti, i feriti del primo veicolo si sono spostati su altre due vetture del convoglio, quelle su cui, secondo la valutazione dei soldati sul campo, c'erano di sicuro gli operatori umanitari.

Ora, secondo quanto spiegato dal portavoce dell'Idf Daniel Hagari, gli ordini dell'esercito vietano di aprire il fuoco contro persone armate che si avvicinano ai veicoli umanitari. In altre parole, anche se dentro la prima auto ci fossero stati dei miliziani armati di Hamas, i soldati non avrebbero dovuto aprire il fuoco sulle altre due vetture sapendo che dentro c'erano gli operatori della Wck. Inoltre, sempre Hagari ha sottolineato come nelle vicinanze del convoglio non vi fossero soldati in pericolo. È a questo che si riferiscono le fonti di Haaretz quando dicono che "gli operatori umanitari sono morti perché i comandanti sul campo hanno agito contro gli ordini"?

Per il momento, c'è di sicuro che l'esercito ha preso dei provvedimenti: due ufficiali sono stati licenziati e altri tre sono stati richiamati ufficialmente. Ma per Wck queste misure non bastano: "Le scuse dell'esercito israeliano per l'oltraggiosa uccisione dei nostri colleghi rappresentano un freddo conforto", ha dichiarato il direttore Gore. "L'Idf non può indagare in modo credibile sul proprio fallimento a Gaza", ha aggiunto ribadendo la richiesta di un'inchiesta internazionale indipendente.