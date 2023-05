Precipitano dal quarto piano: morte due gemelline 12enni

Tragedia a Oviedo, nelle Asturie in Spagna, dove questa mattina due gemelle sono morte dopo essere cadute da una finestra del quarto piano di un palazzo. Violentissimo l’impatto con il suolo, che non gli ha lasciato scampo: sono morte sul colpo. A trovare i corpi il padre, affacciatosi da un’altra finestra dell’abitazione. La mamma sotto choc è stata portata in ospedale per ricevere assistenza psicologica.

La famiglia delle due ragazze, proveniente dalla Russia, viveva nello stabile da molto tempo. La coppia ha anche un altro figlio di 10 anni, che al momento della tragedia si trovava a scuola. Al via le indagini. Non si sa ancora se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Per il momento la polizia esclude l’intervento di terze persone. Il sindaco ha dichiarato il lutto cittadino.

Meno di tre mesi fa un fatto simile è avvenuto a Sallent (Barcellona). Due gemelle 12enni si sono gettate dal balcone, una di loro è morta.

