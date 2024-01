Genocidio, la Corte dell'Aja respinge la richiesta di Israele di archiviare il caso

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha respinto la richiesta di Israele di archiviare le accuse di genocidio mosse dal Sudafrica. Secondo la giudice americana Joan Donoghue "almeno alcuni atti sembrano in grado di rientrare nella convenzione" che definisce in quali circostanze si può parlare di distruzione (anche parziale) di un gruppo nazionale, etnico o religioso. E per l'Aja almeno alcune delle denunce di violazione dei diritti umani presentate dal Sudafrica sono giustificate. Per questo, ha sottolineato, "la Corte ritiene di non poter accogliere la richiesta di Israele di archiviare il caso". Anche perché, argomentano i giudici, ''ci sono prove sufficienti per una valutazione''.

Israele dovrà dunque "adottare tutte le misure in suo potere" per impedire un genocidio dei palestinesi nella Striscia di Gaza, compreso il miglioramento delle condizioni umanitarie nell'enclave. La giudice Donoghue ha inoltre chiesto a Tel Aviv di garantire "con effetto immediato" che le sue forze non commettano nessuno degli atti previsti dalla convenzione sul genocidio, aggiungendo che i palestinesi sembrano rientrare nei gruppi protetti dalla convenzione. "I palestinesi - ha argomentato la giudice - sembrano costituire un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso distinto, e quindi un gruppo protetto, ai sensi dell'articolo 2 della convenzione sul genocidio". La giudice ha quindi ricordato quando il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ordinato ''l'assedio completo'' della Striscia di Gaza per combattere ''animali umani''.

Nel ricorso presentato dal Sudafrica si chiedeva alla Corte di determinare se i comportamenti di Israele rappresentino violazioni della convenzione contro il genocidio di cui fanno parte sia Tel Aviv che Pretoria. Lo Stato sudafricano, nello specifico, ha accusato Israele non solo di commettere atti di genocidio, ma anche di una mancata prevenzione e repressione di atti di genocidio imputabili alle truppe. La Convenzione, infatti, vieta agli Stati gli atti di genocidio, ma prevede anche il loro obbligo di prevenire e reprimere i corrispondenti atti individuali.

La decisione dell'Aja è vincolante e non appellabile, ma non è detto che Israele decida di rispettarla dato che la Corte non ha gli strumenti per far rispettare le sue sentenze.