Aumentano i contagi: la Germania pensa di riaprire i grandi centri vaccinali (ma stop allo stato di emergenza)

Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha esortato i Laender a riaprire i grandi centri di vaccinazione per il Covid-19, gli Impfzentren, a fronte del netto aumento dei contagi in corso in Germania. Tali strutture sono, infatti, in pausa dalla fine di settembre. Intervistato dal quotidiano "Rheinische Post, Spahn ha spiegato: "Al fine di consentire a quante più persone possibile di avere una vaccinazione di richiamo il più rapidamente possibile, i Laender dovrebbero rendere i centri di vaccinazione pronti a ripartire".

Gli Impfzentren erano stati messi in stand-by un mese fa dopo l’accordo trovato durante la conferenza tra i ministri e i Länder. La proposta di Spahn ha però destato reazioni contrastanti, dallo stupore in Baden-Württemberg, all’irritazione in Bassa Sassonia. Molti, ad esempio, non credono che i centri possano effettivamente ripartire in larga scala, perché non c'è personale disponibile. Continuano a crescere i casi di covid-19 in Germania. Il bollettino di ieri riporta 9.658 nuovi contagi e 23 decessi. L'incidenza, calcolata nell'arco di sette giorni, è salita a 154,8 casi su 10mia abitanti, secondo i dati dell'Istituto Robert Koch. Il giorno prima l'incidenza era 149,4 e una settimana fa 110,1.

In Germania attualmente c’è l’obbligo di presentare una certificazione per partecipare a eventi oppure per andare nei locali. L'ipotesi di estendere a molti altri ambiti della vita quotidiana l’accesso a soli vaccinati o guariti (regola 2G geimpft/genesen), come accade già per musei, teatri e ristorazione, fino a oggi non si è concretizzata. Si valuterà nelle prossime settimane se fare un asso in più e far accedere al posto di lavoro solo vaccinati, guariti o chi ha un tampone negativo (regola 3G geimpft/genesen/getestet). Per ora il Green Pass "all'italiana" non è mai stato preso in considerazione. Saranno decisivi i dati della prima metà di novembre. In ogni caso dovrebbe scadere il 25 novembre lo stato di emergenza nazionale.