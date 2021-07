Inondazioni in Germania: il bilancio delle vittime è sempre più drammatico

"Il mio cuore è con le vittime" delle inondazioni in Germania. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel durante la conferenza stampa congiunta con Joe Biden alla Casa Bianca, assicurando che il governo di Berlino sosterrà in ogni modo la ricostruzione.

Il ciclone che ha stazionato tra Germania, Francia e Belgio ha scaricato soprattutto su due lander la sua devastante energia: pioggia ininterrotta e inondazioni. Vittime anche in Belgio, Lussemburgo e Olanda.

Germania: i morti nelle inondazioni sono almeno 80

E' salito ad 80 morti il bilancio delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale. Lo rende noto un portavoce della polizia tedesca che, interpellato da Bild, ammetta che "si teme che il bilancio possa aumentare". I lander colpiti sono quelli della Renania Nord Westfalia e Renania-Palatinato, che al momento registrano rispettivamente 30 e 50 vittime. Merkel si è detta "scioccata dalle notizie di località completamente sommerse dalle acque. Non sappiamo ancora il numero delle vittime e delle persone coinvolte, ma saranno molte", ha aggiunto la cancelliera tedesca.

Sono 200mila i cittadini rimasti senza elettricità. Una tragedia senza precedenti che in tanti stanno mettendo in correlazione con il cambiamento climatico. Nelle regioni Renania-Palatinato e Nord Reno-Westfalia le forti piogge hanno provocato l'esondazione dei fiumi e causato estesi allagamenti. L'entità dei danni in realtà non è ancora chiara dal momento che il maltempo ha reso impraticabili molte strade. I media tedeschi parlano di almeno 50 persone disperse e di altre decine di persone che si sono rifugiate sui tetti in attesa dei soccorsi. I video e le foto pubblicati sui social media mostrano auto che galleggiano lungo strade trasformate in fiumi e case devastate dalla furia dell'acqua.

Il ministero degli Esteri italiano esprime "le più sincere condoglianze ai governi e ai popoli tedesco e belga per le vite perse nelle terribili inondazioni. I nostri pensieri - afferma la Farnesina via Twitter - vanno alle famiglie delle vittime. L'Italia è pronta a fornire ogni sostegno necessario".