Germania ''da lockdown'', 40mila casi in un giorno: stretta sui non vaccinati

Quasi 40mila casi in 24 ore, incidenza in continuo aumento e 236 decessi: la situazione epidemiologica in Germania continua ad essere allarmante, con il governo tedesco che sta pensando di correre ai ripari introducendo delle nuove misure restrittive per arginare la nuova ondata di contagi.

Secondo l'ultimo bollettino del Robert Koch Institut, l'incidenza settimanale di casi confermati di infezione da coronavirus per 100mila abitanti in Germania ha raggiunto quota 232,1, segnando per il terzo giorno consecutivo i massimi da inizio pandemia. Stando all'istituto, nella giornata di ieri si sono registrate 39.676 nuove infezioni, di poco sotto al dato record di 37.120 riportato venerdì. Si contano inoltre 236 decessi in più.

''Necessaria una risposta rapida''

Angela Merkel ha ha chiesto una riunione d'urgenza con i premier dei diversi Land tedeschi, dopo che la Germania ha registrato un nuovo numero record di contagi quotidiani da Covid-19. Il virus "si sta diffondendo in modo drastico", ha detto il portavoce del governo Steffen Seilbert affermando che è necessaria una "risposta rapida e unita". "Il virus non tiene conto di processi politici e periodi di transizione", ha poi aggiunto, riferendosi al fatto che Merkel è cancelliere uscente in attesa che si formi il nuovo governo tedesco, e sottolineando che è impegnata in intense discussioni con ministri, esponenti dei governi regionali e dei partiti della possibile futura coalizione di governo. La cancelliera ha più volte detto di essere pronta a una conferenza dei premier regionali che finora non hanno dato il loro consenso unitario. Una delle cose da affrontare, secondo Merkel, sono misure per aumentare il ritmo delle vaccinazioni. La cancelliera vorrebbe anche fissare un limite legato al numero dei ricoveri, oltre il quale scatterebbero restrizioni aggiuntive. Oggi si sono sfiorati i 40mila contagi quotidiani in Germania.

Le nuove misure

Per contrastare questa quarta ondata della pandemia, la Germania sta pensando di introdurre misure ''da lockdown'', ma escludendo l'ipotesi di nuove chiusure, con un occhio di riguardo per i non vaccinati. Un esempio arriva da Berlino, dove Senato locale, a causa dei forti dati di contagio, ha deciso di tenere fuori dai bar, ristoranti, cinema ed eventi pubblici i non vaccinati, annunciando che il test negativo non sarà più valido sopra i 18 anni.

Come confermato dalle parole del portavoce del Bundesregierung, Steffen Seibert, il governo tedesco guarda anche al nostro Paese: "La nostra quota di vaccinati non è sufficiente contro il virus. Con un 10-15% di vaccinati in più, l'incidenza sarebbe più bassa. Come mostrano i dati di Spagna, Portogallo e Italia". Tra le ipotesi sul tavolo c'è quella di introdurre un Green pass tedesco obbligatorio per recarsi sul posto di lavoro. Se venisse introdotto il certificato verde è anche possibile che l'esecutivo tedesco decida di rendere nuovamente gratuiti i tamponi, mentre l'Accademia nazionale scientifica della Leopoldina chiede di rendere obbligatorio il vaccino anticovid per le professioni che possano fare da moltiplicatori di casi, come insegnanti e sanitari. L'istituto vorrebbe adottare un modello più rigido, sulla scia di quello che che entrerà in vigore in Sassonia, che prevede l'accesso agli eventi pubblici e nei locali soltanto alle persone che hanno ricevuto il vaccino, escludendo la totalità dei no vax.