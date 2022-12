Dagli Usa alla Germania, se l'industria militare dell'Occidente fa flop

Dalla Germania agli Stati Uniti, non sembra un momento molto felice per l'industria militare dell'Occidente, che si trova a confrontarsi con dei problemi a diversi dei suoi mezzi più importanti. Berlino ha dovuto mettere in pausa l'utilizzo dei carri armati di ultima generazione "Puma", mentre Washington una intera flotta di bombardieri B-2 aerei supersonici in grado di trasportare sia armamenti tradizionali che nucleari.

Citando problemi di sicurezza dopo un'emergenza alla base aerea di Whiteman, nel Missouri, gli ufficiali dell'Air Force statunitense hanno annunciato che l'intera flotta di bombardieri stealth B-2 sarebbe stata bloccata fino a quando non sarebbero stati ispezionati. "La nostra preoccupazione numero uno è la sicurezza del nostro personale e della nostra flotta", ha dichiarato in un comunicato il colonnello dell'aeronautica Daniel Diehl, annunciando che i mezzo non potranno partecipare ai tradizionali eventi annuali di Capodanno a Pasadena il 2 gennaio. "Siamo profondamente dispiaciuti di dover prendere questa decisione così a ridosso dell'evento", a detto il colonnello. Come spiega il Los Angeles Times la messa a terra della flotta è stata decisa dopo un incidente del 10 dicembre, in cui i funzionari hanno dichiarato che un B-2 Spirit "ha avuto un malfunzionamento in volo durante le operazioni di routine", ed è stato danneggiato sulla pista durante un atterraggio di emergenza. Non sono stati segnalati feriti, ma il pericoloso incidente rimane oggetto di indagine.

Questo incidente ha segnato il secondo atterraggio di fortuna per la flotta di B-2 in poco più di un anno. Nel settembre 2021, un altro B-2, lo Spirit of Georgia, è sbandato fuori pista durante un atterraggio di emergenza, causando danni stimati in 10,1 milioni di dollari. Una commissione d'inchiesta sull'incidente ha scagionato i piloti, attribuendo la colpa a vecchie molle che hanno causato il cedimento del carrello d'atterraggio dell'aereo. Questi bombardieri, appositamente progettati per eludere le difese aeree avanzate, possono volare per circa 6.000 miglia nautiche senza dover fare rifornimento. L'Air Force utilizza questi aerei da 1,1 miliardi di dollari dal 1993.

In Germania durante un'esercitazione sono stati testati 18 nuovi tank 'Puma', che avrebbero dovuto far parte della Very High Readiness Joint Task Force, unità multinazionale della Nato. Nessuno di loro è risultato funzionante, costringendo l'esercito ad annunciare che i carri armati di ultima generazione saranno sostituiti con il più vecchio ma affidabile veicolo da combattimento Marder "fino a nuovo avviso". La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha parlato di "un grave passo indietro", e ha richiesto un rapporto sulla questione sostenendo che "le nostre truppe devono poter contare su sistemi d'arma robusti e stabili anche in combattimento".