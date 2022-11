Esplosioni alle fermate degli autobus: "Gerusalemme colpita da un attacco coordinato"

Almeno un morto e 18 persone sono rimaste ferite in una esplosione che si è verificata vicino alla stazione centrale degli autobus all'ingresso di Gerusalemme. Dopo la prima esplosione verificatasi intorno alle 7:00 ora locale (le 6:00 italiane), è stata data notizia di una seconda esplosione poco distante nel cuore di un quartiere abitato in prevalenza da religiosi mentre le unità di soccorso si recavano presso la stazione di autobus. In questo caso, tre persone hanno riportato lievi ferite.

Alcuni testimoni hanno affermato di aver visto una borsa appoggiata a un muro poco prima della prima esplosione. Diramata una allerta in tutto il paese per possibili attentati: si tratta del più grave attacco che ha colpito Gerusalemme dal 2016.

Daoud Shehab, un dirigente della Jihad islamica, avrebbe infatti rivendicato il duplice attacco parlando di "operazioni eroiche" lanciate per ricordare agli israeliani che i luoghi santi islamici rappresentano "una linea rossa" che non deve essere oltrepassata. Shehab ha diretto in particolare il proprio avvertimento a due dirigenti dell'estrema destra israeliana, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, accusandoli di aver "fatto irruzione" nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme.

L'attacco odierno arriva mentre lo stato ebraico - a più da una settimana dall'incarico a Benjamin Netanyahu per formare il nuovo governo - vive con apprensione l'ingresso del Partito Sionista Religioso nell'esecutivo di destra guidato dal Likud. Per l'appoggio a Netanyahu l'ultra destra ha rivendicato importanti ministeri come quello della difesa. Rafforzare la presenza ebraica in Cisgiordania – le regioni bibliche di Giudea e Samaria – rappresenta un punto fondamentale per il Partito Sionista Religioso. Con l’obiettivo esplicito di impedire per sempre la nascita di uno Stato palestinese e anzi di arrivare all’annessione da parte di Israele.

Continua a leggere su Today.it