Strage in sinagoga, spari sulla folla. L'assalitore scriveva: "Meglio un cecchino di mille soldati"

Sale drammaticamente la tensione in Israele e nei Territori Occupati. Nel Giorno della Memoria, alcune ore dopo che Israele aveva bombardato Gaza, almeno persone sono rimaste uccise in un attentato compiuto da un 21enne palestinese. Lui stesso poi è stato ucciso dalle forze di polizia. La paura è quella di una escalation.

Spari sulla folla, cadaveri in strada

L'attacco è avvenuto davanti a una sinagoga a Gerusalemme, nel rione di Neve Yaacov a prevalenza ortodossa. L'attentatore ha aperto il fuoco sulla folla, lasciando a terra almeno sette morti e una decina di feriti. Tra le vittime, stando alle informazioni disponibili, anche un ragazzo di 15 anni. "Ha sparato a distanza ravvicinata a chiunque incontrasse", ha raccontato un testimone. Entrato nella sinagoga, ha anche cercato di inseguire chi era presente. Poi è fuggito con l'auto usata per l'attentato verso il vicino quartiere arabo di Beit Hanina. Inseguito e raggiunto dagli agenti gli ha sparato contro, ma è stato ucciso dalla reazione armata dei poliziotti.

Perché l'attacco alla sinagoga

L'attacco segue giorni di violenza in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Le tensioni sono aumentate ulteriormente giovedì mattina, quando un raid delle truppe israeliane in Cisgiordania contro una cellula terroristica ha provocato la morte di almeno nove palestinesi. La reazione, nella notte di giovedì ol lancio di numerosi razzi da Gaza, a cui Israele ha reagito con raid aerei. Venerdì la tensione è stata alta anche a Gerusalemme e sul Monte del Tempio, anche se le preghiere dei musulmani sono andate avanti senza problemi.

Quando si è saputo del grave attentato, le moschee di Gaza, Jenin, Hebron lo hanno annunciato con i megafoni. A Ramallah si è visto un convoglio di auto, in carosello per la città. Ha esultato anche il portavoce di Hamas, Hazem Kassem: "Un'azione eroica, vendetta per i morti a Jenin". Con lui il portavoce della Jihad Islamica, Daud Shahab: "Il messaggio a Israele è che siamo pronti alla resistenza e per la battaglia finale, che è molto vicina". L'attentato è visto quindi come risposta a "crimini" commessi da Israele nei Territori occupati palestinesi.

"Uno dei peggiori attentati degli ultimi anni", lo ha definito il commissario di polizia, Kobi Shabtai, giunto sul luogo dell'attacco. Secondo Shabtai, "sono stati uccisi anche coloro che erano arrivati a vedere cosa era successo". Di fronte alle polemiche, già serpeggianti e sollevate da parte di alcuni dei testimoni, sul fatto che la polizia sarebbe arrivata tardi, il commissario ha assicurato che "entro cinque minuti dalla chiamata, è giunta sul posto una squadra di agenti".

Benjamin Netanyahu ha voluto recarsi sul luogo dell'attacco e ha convocato una riunione del gabinetto di sicurezza. "Uno degli attentati più gravi degli ultimi anni. Abbiamo deciso - ha spiegato - alcuni passi concreti immediati e il Consiglio di difesa del governo li varerà in una riunione convocata per domani sera". Netanyahu quindi ha fatto appello alla popolazione a "non prendere la legge tra le proprie mani" in quanto ci sono un esercito e una polizia che agiscono su istruzione del governo.

Chi è l'attentatore della sinagoga

Ad aprire il fuoco è stato Khairi Alkam, 21 anni. Lui stesso è rimasto ucciso poi dalle forze dell'ordine. Secondo la stampa palestinese, era il nipote di Khairi Alkam, del quale portava il nome: suo nonno era un operaio edile, pugnalato a morte da un colono nel 1998. Nel passato pare avesse pubblicato un post su Facebook in cui scriveva che "il cecchino giusto al posto giusto è meglio di mille soldati nel campo più vicino".

"Attacco al mondo civilizzato"

Di "attacco al mondo civilizzato" parla il presidente americano Joe Biden, ricordando "l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele".

"Il Governo italiano - si legge in una nota di Palazzo Chigi - condanna con forza il vile attentato terroristico di Gerusalemme ed esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza allo Stato d'Israele e a tutto il suo popolo".

"Sono sconvolto dalla notizia dell'attacco alla sinagoga di Gerusalemme, durante lo Shabbat. Un atto di terrore, ancora più orrendo nel giorno in cui commemoriamo la Shoah. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle vittime e ai loro cari", scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.