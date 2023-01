Secondo attacco in 24 ore, cosa sta succedendo a Gerusalemme

Ancora sangue a Gerusalemme, dopo che ieri un 21enne palestinese ha sparato sulla folla davanti a una sinanoga uccidendo sette persone, c'è stato un nuovo attacco e due persone sono state ferite. L'aggressore ha aperto il fuoco a Ma'alot Street vicino all'ingresso del sito. Secondo quanto riportato dalla stampa locale i feriti sono padre e figlio. L'aggressore sarebbe invece un 13enne residente di Gerusalemme est. Secondo la Radio militare, l'adolescente è stato ferito in modo grave dopo l'attacco. La polizia sta cercando di capire se abbia agito da solo.

Una ''azione eroica'' che rappresenta ''una conferma'' di come continuerà ''la resistenza in tutti i Territori occupati'', commenta il portavoce del movimento islamico palestinese di Hamas, Hasem Kassem. ''L'azione eroica a Silwan è la conferma che la resistenza continuerà in tutti i territori occupati ed è una risposta ai crimini commessi dall'occupante contro il nostro popolo nei luoghi sacri'',le parole di Kassem.

Gli sposi uccisi mentre aiutavano i feriti della sinagoga

Intanto sono almeno le 42 persone arrestate dopo il raid alla sinagoga (l'attentatore è stato poi ucciso dalla polizia, ndr). Elevato lo stato di allerta in tutto il Paese, con ulteriori spiegamenti di forze in Cisgiordania.

Tre i sette israeliani uccisi c'è anche una coppia di sposi: Eli (48 anni) e Natalie (45) Mizrahi. Il padre di Eli, Shimon Mizrahi, ha detto alla televisione che i due erano nel loro appartamento quando hanno sentito i primi spari. "Si sono lanciati in strada per soccorrere i feriti e non hanno notato il terrorista che era fermo accanto ad una automobile in sosta. Questi ha sparato loro a bruciapelo, uccidendoli sul posto".

Le vittime dell'attentato sono ebrei ortodossi. In base alla ortodossia ebraica, i loro funerali dovrebbero avere luogo al termine del riposo sabbatico, nella nottata di oggi.