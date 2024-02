Getta acido su una mamma e i due figli piccoli in auto: "È scappato, lo avete visto?"

È successo di nuovo. Nove persone sono state ferite in una brutale aggressione con l'acido avvenuta mercoledì sera (31 gennaio) a Clapham, un quartiere di circa 40mila abitanti nel sud-ovest di Londra, nel Regno Unito. La persona responsabile dell'aggressione ha agito in pochi minuti, poi è fuggita. Ora è ricercata dalla polizia che, oltre a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, ha rilanciato un appello rivolto a chi possa offrire informazioni utili alla sua individuazione. Tre persone, una giovane mamma con i due figli piccoli, sono state aggredite con la sostanza corrosiva nella loro auto, e altre sei persone sono state ferite dopo essere intervenute per aiutarle: si tratta di tre agenti di polizia e tre civili.

Otto persone sono state portate in ospedale e una è stata dimessa dopo aver ricevuto le prime cure dei sanitari sul posto. Per il momento non si conosce il movente del folle gesto, né se la persona responsabile dell'aggressione avesse legami di parentela con la mamma e i due bambini. La polizia britannica è in apprensione per l'aumento vertiginoso degli attacchi con liquidi corrosivi avvenuti negli ultimi anni.

Reports of an acid attack in Clapham south pic.twitter.com/XUCyvSrQwA — London & UK Street News (@CrimeLdn) January 31, 2024

Del resto, a Londra l'allarme attacchi con l'acido non è nuovo. La paura serpeggia tra i cittadini, inglesi e non. Negli anni scorsi, i fattorini di Deliveroo si sono rifiutati di effettuare le consegne in determinate aree della città, preoccupati per i frequenti attacchi. L'acido è diventato "l'arma del nuovo millennio": è acquistabile per poche sterline in un qualsiasi punto vendita e può essere trasportato più facilmente, oltre ad avere effetti distruttivi anche peggiori di quelli che possono essere inferti con armi da fuoco o da taglio.

Secondo Valeria, cittadina italiana residente a Londra intervistata tempo fa da Today, le cause di questo fenomeno preoccupante vanno ricercate in una serie di fattori che nel corso degli anni hanno modificato il substrato socio-culturale degli abitanti di Londra, aprendo le porte ad una nuova forma di criminalità, in cui le gang di ragazzini dettano legge. Usando l'acido come arma, per causare alle vittime dei danni permanenti.