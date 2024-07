Il Giappone ha finalmente detto addio ai floppy disk

Tokyo ha dovuto attendere il 2024 per mettere in cantina il floppy disk. Il governo giapponese ha dato il suo addio definitivo ai supporti di memoria - comunemente chiamati "dischetti" - utilizzati per archiviare e condividere dati tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Novanta. Suona anacronistico che un paese iper tecnologizzato come il Giappone abbia finora usato questo tipo di supporto per archiviare documenti governativi. Eppure nel paese asiatico esistevano quasi duemila procedure amministrative che richiedono l'utilizzo di supporti fisici come quelli che in italiano chiamiamo "dischetti", di CD o degli ancora meno conosciuti mini-disk. Fino a oggi.

Solo il mese scorso, l'Agenzia Digitale ha abolito tutte le 1.034 normative che regolavano l'uso dei floppy disk, fatta eccezione di una restrizione ambientale relativa al riciclaggio dei veicoli. "Abbiamo vinto la guerra contro i floppy disk il 28 giugno!", ha dichiarato il ministro del Digitale Taro Kono, mantenendo fede alla sua promessa di digitalizzare la burocrazia.

La transizione definitiva verso forme di archiviazione digitali è iniziata due anni fa, quando il governo ha preso atto delle difficoltà riscontrate dall'Agenzia che è stata istituita durante la pandemia di Covid-19 nel 2021. Quell'anno l'urgenza di implementare test e vaccinazioni a livello nazionale ha evidenziato come il governo si affidasse ancora a documenti cartacei e tecnologie obsolete.

Kono da tempo ha intrapreso una lotta contro l'inefficienza della burocrazia a causa dei suoi sistemi obsoleti. Il ministro che vanta un largo seguito sul social network X, dove ha 2,5 milioni di follower, si è espresso con fervore anche contro l'uso dei fax e altre tecnologie analogiche ancora utilizzate dal governo del proprio paese, in una dichiarazione rilasciata a Reuters. Nonostante i progressi, lo sforzo di digitalizzazione del Giappone ha incontrato numerosi ostacoli. Un'app per il tracciamento dei contatti è fallita durante la pandemia e l'adozione della carta d'identità digitale "My Number" da parte del governo è stata più lenta del previsto, a causa di ripetuti errori di gestione dei dati.