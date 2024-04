Il paese dove tutti avranno lo stesso cognome

Immaginate un Paese in cui tutti gli abitanti hanno lo stesso cognome. È quanto potrebbe verificarsi nel 2531 in Giappone, dove nei prossimi 500 anni tutti i cittadini potrebbero chiamarsi Sato. Lo afferma un nuovo studio, condotto da Hiroshi Yoshida, professore di economia all'Università di Tohoku, che difficilmente riconosce un cambio di passo se il Giappone continuerà ad adottare il codice civile risalente alla fine del 1800, che impone alle coppie di scegliere un unico cognome.

Sato è il cognome più diffuso in Giappone e rappresenta l'1,5 per cento della popolazione totale, secondo un sondaggio del marzo 2023, seguito da Suzuki al secondo posto. Una nazione di Sato, ha detto il ricercatore al quotidiano giapponese Asahi Shimbun, "non solo sarà scomoda ma minerà anche la dignità individuale", portando anche alla perdita del patrimonio familiare e regionale.

Secondo i calcoli di Yoshida, la percentuale di giapponesi di nome Sato è aumentata di 1,0083 volte dal 2022 al 2023. Supponendo che il tasso rimanga costante e che non vi sia alcuna modifica alla legge sui cognomi, circa la metà della popolazione giapponese avrà quel nome nel 2446, salendo a 100% nel 2531. In Giappone le coppie devono scegliere quale cognome condividere quando si sposano, ma nel 95% dei casi è la donna a rinunciare al proprio. Tuttavia, il quadro sarebbe diverso se il governo giapponese consentisse alle coppie sposate di utilizzare cognomi separati.