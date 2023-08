Il Giappone si prepara a evacuare 760mila persone per un tifone

Il Giappone si prepara all'arrivo del tifone Khanun, che si sta avvicinando all'arcipelago di Okinawa, nel sud del Paese. Qui, le autorità locali hanno invitato più di 760mila residenti a evacuare le proprie case per trovare riparo nei rifugi messi a disposizioni dalle autorità. Ma l'istruzione non è vincolante. "Molte persone restano a casa perché la loro casa è costruita in cemento", ha spiegato un funzionario del dipartimento per la gestione dei disastri. "Ma chiediamo alle persone che vivono da sole o in case di legno in zone basse di prendere in considerazione l'idea di rifugiarsi prima che il tifone peggiori".

Il tifone, che sta colpendo l'Oceano Pacifico con venti fino a 180 km/h, dovrebbe colpire la contea in serata o durante la notte tra il 1° e il 2 agosto, prima di dirigersi verso la Cina orientale nel corso della settimana. Il gigante asiatico si prepara a vivere un'ulteriore devastazione, dopo quella causata dalla tempesta Doksuri per cui almeno 20 persone sono morte e 19 risultano disperse.

Sull'arcipelago giapponese sono previsti venti violenti, piogge intense e onde alte fino a 12 metri. Inoltre, sono stati cancellati 500 voli da e per la città di Naha, la capitale di Okinawa, e i servizi locali di traghetti e autobus sono stati sospesi prima dell'arrivo del tifone, ha riferito l'emittente statale NHK. Japan Airlines e All Nippon Airways, le due linee aeree giapponesi, hanno dichiarato che più di 74mila passeggeri in totale dovrebbero essere interessati dalle cancellazioni dei voli tra il 1° e il 2 agosto.

La tempesta che si sta abbattendo sull'isola del Giappone arriva durante l'alta stagione turistica estiva, che quest'anno ha visto il numero di visitatori tornare ai livelli pre-pandemia. Okinawa è spesso colpita dai tifoni, ma di solito si verificano nel corso dell'anno.