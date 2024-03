Si cerca un gatto tossico che sta terrorizzando un'intera città

Un gatto contaminato (e potenzialmente pericoloso per la salute di chi ne viene in contatto) sta terrorizzando un'intera città. Non si tratta della trama di un fumetto, ma di quanto sta accadendo realmente in questi giorni a Fukuyama, nel sud del Giappone, dove le autorità e i cittadini sono impegnati in una caccia a un felino considerato un rischio grave per la salute pubblica. Il gatto sarebbe infatti caduto in una vasca piena di cromo esavalente, ma è riuscito a scappare e adesso starebbe trasportando con sé questa sostanza tossica e cancerogena che può provocare, col contatto o con inalazione, problemi alla pelle, ai polmoni e ai reni.

Il condizionale è d'obbligo. A fare scattare l'allarme è stato un dipendente della Nomura plating, fabbrica di materiali chimici. La mattina dell'11 marzo l'uomo ha trovato tracce di cromo sul pavimento che partivano dal contenitore e andavano verso l’uscita: la forma era chiaramente quella delle zampe di un gatto. Le telecamere di sicurezza hanno in effetti ripreso un gatto che usciva dallo stabilimento la notte prima, mentre una parte della copertura della vasca era stata trovata aperta.

Il cromo esavalente è una sostanza tossica e cancerogena per l'uomo, che può causare irritazione alla pelle, problemi respiratori e persino cecità. Non a caso, il personale deve indossare maschere e guanti di gomma quando lavora vicino alla sostanza. Le autorità di Fukuyama hanno chiesto ai cittadini di stare lontano dall'animale e di segnalare eventuali avvistamenti alla polizia.

Per il momento, però, del gatto non vi è nessuna traccia. Gli esperti sostengono che molto probabilmente è morto.