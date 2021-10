"Sono un calciatore e sono gay". E', in assoluto, il primo coming out nel mondo del calcio professionista e il suo video sui social ha già fatto il giro del mondo, rompendo un muro di omertà che durava da troppo tempo.

Lui è Josh Cavallo, 21enne che milita nell'Adelaide United, squadra dell'A-League australiana. "È stato un viaggio arrivare a questo punto della mia vita, ma non potrei essere più felice della mia decisione di fare coming out", ha confessato il giocatore, spiegando di aver vissuto finora "una doppia vita estenuante".

"Tutto quello che voglio è giocare a calcio ed essere trattato allo stesso modo. Sono sei anni che combatto con la mia sessualità e sono felice di poter finalmente porre fine a tutto ciò". Il video in cui il giocatore si dichiara gay è stato pubblicato sul profilo Twitter della sua società.

Il commento della Bbc: "Sei parole che significano tantissimo"

Sono sei parole che potrebbero non sembrare molto "ma la decisione di Josh Cavallo di aprirsi sulla sua sessualità è estremamente significativa", è il commento di Jack Murley, presentatore del podcast sportivo LGBT della Bbc. A differenza di alcuni calciatori che hanno fatto coming out solo dopo il ritiro, come Thomas Hitzlsperger, Cavallo ha infatti scelto di parlare mentre era ancora un calciatore in piena attività.

I giocatori gay e bisessuali nel calcio sono molto più frequenti di quanto si immagini. Tuttavia c'è ancora tantissima paura a fare coming out. "A vere un professionista di altissimo livello come Josh Cavallo che si sente abbastanza a suo agio da uscire allo scoperto mentre sta ancora giocando è un passo enorme e, come evidenziato dalla reazione sui social media, anche gradito", ha sottolineato Murley.

“Credevo che le persone avrebbero pensato a me in modo diverso quando lo avessero scoperto, avrebbero iniziato a dire cose cattive su di me o a prendermi in giro. Ma non è così, semmai ti guadagni più rispetto”, ha spiegato ancora Cavallo. “La risposta e il sostegno che ho ricevuto sono immensi, stanno iniziando a farmi pensare: perché ho tenuto questo fardello per così tanto tempo?”.