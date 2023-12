Sequestra e uccide una ragazza con l'aiuto della fidanzata: giocatore di basket arrestato

Chance Comanche, un giocatore della G League di Nba, è stato accusato di omicidio dopo la morte di una ragazza di 23 anni. Insieme a lui, giocatore degli Stockton Kings, è indagata anche una donna di 19 anni, riporta Espn. La polizia metropolitana di Las Vegas ha dichiarato in un comunicato di aver trovato i resti di Marayna Rodgers, un'assistente medica dello stato di Washington vista l'ultima volta nell'area di Las Vegas. Il suo cadavere è stato rinvenuto in una zona deserta a Henderson, nel Nevada.

Il giocatore di Nba e la fidanzata: complici nell'omicidio

Comanche, 27 anni, è stato arrestato dagli agenti dell'Fbi venerdì nella contea di Sacramento, in California, ed è stato trattenuto senza cauzione. Quella che sarebbe la sua complice, Sakari Harnden, di 19 anni, è invece stata arrestata mercoledì a Las Vegas con l'accusa di rapimento ed è stata detenuta dietro cauzione di 500.000 dollari.

"All'inizio delle indagini, gli investigatori sospettavanono un comportamento scorretto e hanno ottenuto prove per arrestare Harnden e il suo fidanzato Comanche per il loro ruolo nel rapimento e nella scomparsa di Rodgers", si legge in un comunicato della polizia di Las Vegas.

Comanche, un centro di 2 metri e 8 centimetri, dovrà presentarsi in tribunale e la sua estradizione in Nevada è pendente. Ha giocato a basket universitario all'Arizona ed è apparso anche in una partita di Nba, con i Portland Trail Blazer, il 9 aprile scorso.