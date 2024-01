Giochi da maschi e giochi da femmine? Nei negozi nasce (per legge) il reparto "neutro"

Scaffali che traboccano di bambole e fiocchi rosa da un lato, mostri e camion dall'altro. Questo lo schema di molti, moltissimi, negozi di giocattoli che propongono intrattenimenti "per lei" e "per lui". Non sarà più così. Almeno non in California. Qui è entrata in vigore la legge che obbliga i principali rivenditori ad avere una sezione dedicata al "genere neutro", cioè a chi non si identifica nella tradizionale divisione dei sessi.

La novità riguarda i negozi più grandi, con almeno 500 dipendenti. Il principio è quello di esporre una "reasonable selection" cioè una "scelta ragionevole" di giocattoli che possono essere commercializzati per i bambini di entrambi i sessi. La legge è stata approvata nel 2021, su impulso del deputato democratico dello stato, Evan Low. Lui stesso ha raccontato che tutto è nato da una bambina di 8 anni, figlia di una collaboratrice, che chiese "perché un negozio deve dirmi se una maglietta o un giocattolo è per una ragazza?". "La legge - ha detto Low - aiuterà i bambini a esprimersi liberamente e senza pregiudizi".

Avere la sezione "genderless" non significa cancellare quelle "tradizionali" ma solo averne una terza. Chi non si adegua sarà soggetto al pagamento di una multa di 250 dollari la prima volta e fino a 500 dollari per le volte successive.

La novità riapre il dibattito sugli stereotipi di genere e sull'educazione dei più piccoli. Da anni i pedagogisti sottolineano l'importanza del gioco, genericamente inteso, per stimolare i bambini senza distinzione di "rosa" e "azzurro". Le forzature imposte in tenerissima età è ormai fuori discussione che diventano gabbie difficilissime da spezzare.

Leggi le altre notizie di attualità su Today.it...