Giornalista va sul luogo dell'incidente stradale e scopre che la vittima è il figlio

Carlos Alberto Baldassari è un giornalista brasiliano. Andato per lavoro a raccontare i risvolti di un incidente stradale avvenuto tra un'auto e un camion sulla Rodovia Antônio Machado Sant'Anna, ad Araraquara, in Brasile, l'uomo ha scoperto che suo figlio era la vittima del terribile scontro. Il reporter aveva avviato una diretta sulla sua pagina Facebook e, avvicinandosi al luogo dell'incidente, ha scoperto che l'auto coinvolta nell'incidente era quella di Tiago Cequeto Baldassari, suo figlio di 32 anni. A quel punto la trasmissione in diretta si è interrotta.

Tiago Cequeto Baldassari lascia la moglie, incinta di tre mesi, e una figlia di 8 anni. Malgrado lo shock, il giornalista è riuscito comunque a portare a termine il suo lavoro: ha iniziato una nuova diretta e ha confermato che la vittima era suo figlio, che di solito lo coadiuvava nelle presentazioni di alcuni programmi sul canale brasiliano Balda News.

"Ecco cos'è la vita di un giornalista. Molte persone, forse, non capiranno il momento che sto vivendo qui in autostrada - ha raccontato l'uomo -. C'è l'auto che è stata coinvolta nell'incidente, il corpo è già stato rimosso, il camion si è fermato a circa cento metri sul ciglio della strada e voi ragazzi aspettate perché ora vi dico chi è l'autista del mezzo che ha perso la vita qui: è mio figlio, Tiago, che era solito presentare con me tutti i giorni alcuni programmi alla radio e questa mattina sono venuto a coprire questa notizia e quando sono arrivato… ho capito che si trattava di mio figlio". "Purtroppo, in questo mondo viviamo di cronaca, ci sono momenti in cui andiamo a coprire eventi e scopriamo che sono coinvolti dei nostri familiari. Purtroppo oggi si è trattato di mio figlio. Perdiamo Thiago e che dio lo accolga a braccia aperte, era un bravo ragazzo, di buon cuore", ha aggiunto il giornalista.