Giornalista statunitense arrestato in Russia: si alza la tensione con Mosca

Evan Gershkovich, giornalista americano corrispondete del Wall Street Journal, è stato arrestato nella mattina di oggi 30 marzo 2023 a Ekaterinburg, in Russia. L'accusa del Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa, Fsb, è quella di spionaggio. I federali hanno aperto un procedimento ai sensi dell'articolo 276 del Codice penale (spionaggio, appunto) per il quale il reporter rischia fino a 20 anni di carcere. La notizia è stata riferita dall'agenzia di stato moscovita Ria Novosti, che cita il comunicato interno della Fsb.

Nel comunicato si legge che il giornalista "su istruzione degli Stati Uniti, stava raccogliendo informazioni su una delle imprese del complesso militare-industriale russo, che rappresentano un segreto di Stato". L'arresto è avvenuto in una città dei monti Urali, Ekatirenburg. Si trovava in quella zona per un articolo sul gruppo Wagner e sul modo in cui i residenti locali vengono arruolati come mercenari. Il reporter sarebbe stato prelevato dai federali all'interno di un ristorante, dove aveva appena incontrato una sua fonte.

L'International press institute (Ipi) ha pubblicato un comunicato di risposta all'arresto chiedendo a Mosca il suo immediato rilascio. L'istituto ha anche informato che i colleghi non riescono a contattare il corrispondete dal 29 marzo. Il Wall Street Journal ha confermato l'arresto in una nota in cui ha espresso "profonda preoccupazione per l'incolumità del reporter".

Breaking: Russia’s main security agency said it had detained Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, a U.S. citizen, for what it described as espionage https://t.co/5mr3h7uroZ — The Wall Street Journal (@WSJ) March 30, 2023

Chi è Evan Gershkovich

Classe 1991, cittadino statunitense, Evan Gershkovich ha lavorato per France Presse, Moscow Times e il New York Times ed è regolarmente accreditato presso il ministero degli Esteri. Da sei anni vive a Mosca ed è corrispondente per il Wall Street Journal dalla Russia e da tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica. Il suo ultimo articolo, intitolato "L'economia in Russia sta iniziando a rallentare" parla proprio degli effetti che le sanzioni occidentali stanno avendo negli affari di Mosca.