La storia del primo giornalista Usa arrestato per spionaggio in Russia dai tempi della Guerra Fredda

Il 29 marzo 2023, Evan Gershkovich è stato arrestato dai servizi di sicurezza federali russi (Fsb) in una steak house a Ekaterinburg, una città industriale a più di 1600 chilometri a est di Mosca. Poche ore prima aveva scambiato messaggi sull'Arsenal, la sua squadra di calcio preferita, con l'amico Pjotr Sauer, con il quale pianificavano di incontrarsi pochi giorni dopo a Berlino per festeggiare la Pasqua insieme. "Non potevamo immaginare che sarebbe stato preso dalla strada e accusato di spionaggio", dice ora Sauer, parlando al Time. "Non era mai successo nella Russia moderna. Sembrava fuori dallo spettro delle possibilità".

Evan Gershkovich è il primo giornalista americano ad essere accusato di spionaggio in Russia dai tempi della Guerra Fredda. Si trova attualmente rinchiuso come prigioniero politico nella prigione di Lefortovo, a Mosca, il carcere noto per essere da più di un secolo uno dei principali luoghi di detenzione di oppositori politici e giornalisti critici nei confronti del governo russo.

Secondo l'Fsb, Gershkovich "stava raccogliendo informazioni classificate sulle attività di una delle imprese del complesso militare industriale russo". Il suo ultimo articolo era incentrato sul rallentamento dell'economia russa a causa delle sanzioni occidentali emesse per l'invasione dell'Ucraina.

Come il suo nome fa intuire, Gershkovich è di origini russe. Per un ironico e terribile paradosso, i suoi genitori erano fuggiti nel 1979 dall'Unione Sovietica alla volta degli Stati Uniti. Cresciuto nella periferia del New Jersey, Evan aveva deciso di diventare un giornalista e di occuparsi proprio di Russia, di cui amava la cultura e la complessità. La sua ambizione era proprio quella di raccontare le tante sfaccettature di un Paese troppo spesso semplificato nella narrazione occidentale.

Gershkovich è arrivato in Russia nel 2017 iniziando a collaborare al Moscow Times, testata online indipendente che pubblica sia in inglese che in russo. Come racconta al Time la sorella Danielle, Evan in Russia faceva una vita normale e appassionante: "Formò un gruppo affiatato di amici giornalisti che vivevano nello stesso quartiere di Mosca, Chistye Prudy". Per lui la Russia "è stato un posto emozionante da scoprire, con cui aveva molte connessioni e conoscenze culturali".

In quegli anni, dietro l'angolo eppure lontanissimi, "la Russia era un luogo in cui i giornalisti avevano libertà di manovra e libertà di fare una gran quantità di lavoro di qualità", spiega Polina Ivanova, amica di Gershkovich e giornalista per il Financial Times, dove si occupa di Russia.

"La Russia ha preso in ostaggio gli americani in passato, ma un giornalista accreditato è un altro livello in termini di ciò che dice sul rapporto del paese con l'Occidente, o l'America in particolare". L'arresto di Evan è stato un "momento spartiacque che rappresenta il disprezzo della Russia per le norme internazionali, aggiunge Ivanova. "Non è che il lavoro di Evan fosse cambiato. È che la Russia è cambiata".

Il 20 febbraio, i tribunali russi hanno respinto l'ultimo appello presentato dagli avvocati di Gershkovich: rimarrà in carcere almeno fino al 30 marzo, quando sarà passato un anno esatto dal suo arresto (il 29 marzo 2023).

Biden definisce il suo rilascio una "priorità assoluta", ma da mesi i negoziati per liberarlo non fanno progressi. Lo scorso dicembre, secondo il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller, gli Stati Uniti hanno presentato quella che è stata definita una "proposta significativa" per liberare Gershkovich e l'ex marine statunitense Paul Whelan, detenuto dalla Russia dal 2018 con la medesima accusa di spionaggio, ma le autorità russe hanno rifiutato la proposta.

La morte di Navalny allontana la liberazione di Gershkovic

Secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi citati dal Time, gli Stati Uniti non detengono prigionieri che la Russia ritenga sufficientemente "importanti" per essere scambiarli con Gershkovich e l'ex marine Whelan. Putin avrebbe richiesto negli scorsi mesi il rilascio del sicario russo Vadim Krasikov, condannato all'ergastolo in Germania per aver assassinato un dissidente georgiano di etnia cecena in un parco di Berlino nel 2019. Ma la Germania non è disposta a includere Krasikov in uno scambio.

Inoltre, la morte del dissidente russo Alexei Navalny rappresenta un ulteriore ostacolo alla possibilità di rilascio di Evan Gershkovic. Secondo i funzionari Usa, la Germania sembrava più disposta a trattare sul rilascio di Krasikov mentre Navalny era vivo, ma, ora che è stato ucciso dal regime russo, "la Germania si è molto raffreddata all'idea", dice il funzionario citato dal Time.

Il nodo delle presidenziali americane (e le simpatie di Putin per Trump)

C'è poi la questione del contesto politico statunitense, estremamente importante per l'andamento dei negoziati. Putin, infatti, potrebbe essere riluttante a concedere un accordo di rilascio prima delle presidenziali di novembre, perché ciò contribuirebbe in modo notevole al consenso di Biden, che avrebbe ottenuto un successo diplomatico non da poco. E Putin preferisce che Joe Biden perda contro Donald Trump.

I giornalisti in Russia

Almeno 39 giornalisti e operatori dei media sono stati assassinati in Russia dal 1992, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti. Ma Gershkovich era un cittadino americano con un accreditamento formale da parte del governo russo e credeva quindi che i rischi fossero minimi. "Ogni anno il governo diventava sempre più autoritario - dice Sauer - ma ti sentivi ancora libero di parlare con i leader dell'opposizione. C'erano proteste, si poteva viaggiare..." Dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, le libertà di stampa sono state ridotte con nuove leggi estremamente restrittive e molti giornalisti se ne sono andati.

Tra questi anche Gershkovich, che aveva deciso di trasferirsi a Londra, tornando però tutte le volte che poteva in Russa per chiudere lavori giornalistici. È stato il caso del giorno del suo arresto: in quella steakhouse era andato per parlare con una fonte. Da quel locale è uscito con il cappuccio calato sulla testa, scortato dalle forze di sicurezza russe.

Le leggi russe sulla segretezza che regolano le accuse di spionaggio rendono difficile sia per gli avvocati che per i diplomatici ottenere aggiornamenti legali sul suo caso. "Quello che stiamo vedendo è che il governo russo tratta persone innocenti come pedine politiche", dice l'ambasciatrice degli Stati Uniti in Russia Lynne Tracy, che ha visitato Gershkovich otto volte dal suo arresto e ha riferito di essere rimasta colpita dalla sua "incredibile resilienza di spirito".

L'estensione della custodia cautelare di Gershkovich fino alla fine di marzo è un'escamotage per ritardare il processo. Fino a quel momento non sarà chiaro esattamente quali sono le prove che Mosca ritiene di avere a suo carico e sarà quindi più complicato per i legali improntare un'adeguata strategia per la sua scarcerazione.