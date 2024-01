Libere dopo 17 mesi le giornaliste dello scoop sulla morte di Mahsa Amini

Niloufar Hamedi e Elaheh Mohammadi, le due giornaliste iraniane autrici dello scoop sulla morte di Mahsa Amini, la giovane studentessa curda morta dopo per aver indossato il velo in modo non corretto, sono state rilasciate dopo 17 mesi in carcere. La loro denuncia scatenò un'ondata di proteste anti-governative in tutto il Paese.

Libere "temporaneamente" su cauzione

Le reporter sono state rilasciate su cauzione, specificano i media locali. La Corte d'appello avrebbe acconsentito al loro rilascio a fronte del pagamento di una cauzione di 100 miliardi di rials ciascuna, pari a circa 2mila euro.

Una sorte ben diversa da quella di Hamedi, fotoreporter del quotidiano riformista Shargh, e Mohammadi, del quotidiano riformista Ham-Mihan, condannate tre mesi fa rispettivamente a 13 e 12 anni di carcere per "collegamento con uno Stato ostile" (gli Usa, ndr).