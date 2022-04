Altri giornalisti russi sono stati arrestati per la legge contro le "fake news"

Continua la stretta su attivisti e giornalisti russi. La giornalista del sito RusNews Maria Ponomarenko è stata arrestata dopo aver scritto un post sui social media contro il bombardamento del teatro di Mariupol per aver violato la "legge bavaglio". A inizio marzo, subito dopo l'invasione russa dell'Ucraina, è entrata in vigore in Russia la legge che impone pene detentive fino a 15 anni a coloro che diffondono "fake news" sull'uso delle forze armate russe e quindi sul conflitto in Ucraina. Guerra che Mosca definisce "operazione militare speciale".

La giornalista del sito RusNews, come riporta il Moscow Times, rischia fino a 10 anni di carcere per il post pubblicato su lo scorso 17 marzo, che ha ricevuto oltre 292 visualizzazioni. La giornalista, attraverso il post, invitava a non rimanere in silenzio "sapendo della morte di migliaia di persone innocenti".

Ma in Russia, dove il governo ha rafforzato la censura reprimendo i media indipendenti e soffocando sempre più la libertà di stampa e ogni forma di dissenso, è stato arrestato anche l'oppositore Alexiei Gorinov, membro del Consiglio municipale del distretto Krasnoselsky di Mosca, con l'accusa di aver diffuso "diffusione di informazione deliberatamente falsa sull'uso delle forze armate russe". A finire nel mirino della "legge bavaglio", anche Yelena Kotyonochkina, oppositrice e presidente del Consiglio municipale Krasnoselsky di Mosca. Secondo quanto riportato dalla testata russa Meduza, i due dissidenti sarebbero stati accusati perché durante una riunione del consiglio municipale avrebbero usato il termine guerra per definire quanto sta accadendo in Ucraina e denunciato la morte di bambini e civili nel conflitto russo.

Dura la condanna del Comitato per la protezione dei giornalisti. "Le nuove leggi russe che criminalizzano le cosiddette informazioni 'false' sulla guerra in Ucraina hanno un solo scopo: censurare e criminalizzare un'accurata copertura del conflitto", ha affermato Gulnoza Said, coordinatrice del programma Europa e Asia centrale dell'organizzazione internazionale che si occupa di tutelare i cronisti, invitando le autorità del Cremlino a permettere ai membri della stampa russa di offire una libera informazione sulla guerra.