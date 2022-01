Fotoreporter di 49 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco vicino a casa

Ancora giornalisti uccisi in Messico. Un fotoreporter è stato assassinato a Tijuana, nel nordest del Paese, una settimana dopo l'uccisione di un altro a Veracruz. Margarito Martinez, 49 anni, minacciato il mese scorso, è stato ucciso ieri mattina nella città di frontiera con gli Stati Uniti, ha reso noto il ministero della Sicurezza regionale.

Collaboratore di diverse pubblicazioni messicane, il fotografo Margarito Martinez è stato ucciso a mezzogiorno vicino alla sua casa. Il fotografo, specializzato in vicende di cronaca, è stato oggetto di "un'aggressione con arma da fuoco", secondo il comunicato stampa del ministero regionale.

Martinez, era stato minacciato a dicembre, ha affermato l'ONG YoSiSoyPeriodista, che ha chiesto alle autorità misure di protezione per i giornalisti. La Procura generale ha annunciato l'apertura di un'indagine, affermando che "la libertà di espressione, in tutte le sue forme, è un diritto fondamentale dei cittadini".

A Veracruz, intanto, la commissione di Stato per la protezione dei giornalisti a chiesto alla Procura generale di avviare "un'inchiesta per i reati contro la libertà di espressione" dopo l'omicidio di José Luis Gamboa, accoltellato il 10 gennaio scorso. La vittima non lavorava più come giornalista ma come analista sui social e, come riferito dalla commissione, "non era stato oggetto di aggressioni in precedenza né di minacce". Il suo corpo è stato identificato solo quattro giorni dopo la morte dalla sua famiglia. La vittima non lavorava più come giornalista ma come analista di social media, secondo una fonte locale. Non aveva una "storia di aggressioni" o di "minacce" e non era protetto, secondo la Commissione statale per la protezione dei giornalisti.

Il Messico è considerato uno dei Paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti: nel 2021 ne sono stati uccisi sette. Il Messico è considerato uno dei paesi più pericolosi al mondo per i giornalisti, esposti alle rappresaglie dei cartelli della droga che operano in molti dei 32 Stati del paese. Un centinaio di giornalisti sono stati uccisi dal 2000, secondo i dati della Commissione per i diritti umani.