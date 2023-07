I giornalisti vittime innocenti delle bombe a grappolo in Ucraina

Le bombe a grappolo stanno portando con loro un carico di vittime innocenti in Ucraina, dove vengono usate con sempre maggiore frequenza. Un giornalista russo è morto e altri quattro sono stati feriti in seguito a un attacco ucraino con bombe a grappolo. Un fotografo tedesco è invece stato ferito da un attacco russo in Donbass.

È Rostislav Zhuravlev dell'agenzia di stampa Ria Novosti il reporter che ha perso la vita nella regione di Zaporizhzhia, colpito da una bomba a grappolo lanciata dalle forze armate di Kiev. Lo ha scritto su Telegram Yevgeny Balitsky, capo ad interim della regione. ''Oggi, a seguito del bombardamento di un'auto civile partita dalla città di Vasilyevka, nella regione di Zaporizhzhia, e diretta al villaggio di Vladimirovka, è stato ucciso il corrispondente di guerra della Ria Novosti Rostislav Zhuravlev'', ha scritto Balitsky. "Durante l'evacuazione, Rostislav Zhuravlev, un giornalista dell'agenzia di stampa Ria Novosti, è morto per le ferite riportate a seguito dell'esplosione di una bomba a grappolo", ha confermato l'agenzia per la quale lavorava.

Dmitry Kiselyov, direttore generale dell'agenzia di stampa Rossiya Segodnya, ha dichiarato che Zhuravlev sarà sepolto secondo i desideri della madre a Ekaterinburg, dove è nato. Kiselyov ha descritto il corrispondente militare deceduto come un professionista esperto che si è recato per primo nelle zone più pericolose e ha riportato informazioni accurate e importanti. Il bombardamento è avvenuto intorno a mezzogiorno nei pressi della località Pyatikhatki. Il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che giornalisti di Ria Novosti e Izvestiya stavano preparando materiale sul bombardamento degli insediamenti della regione di Zaporizhzhia da parte delle forze ucraine con munizioni a grappolo.

Secondo quanto afferma il ministero della Difesa di Mosca in tutto sarebbero quattro i giornalisti della Federazione rimasti feriti in un attacco con munizioni a grappolo. "Quattro operatori dei media hanno riportato ferite di varia gravità e sono stati rapidamente trasferiti in strutture mediche sul campo". Presumibilmente si tratta per tutti dello stesso attacco. "Il corrispondente di Izvestia Roman Polshakov e il cameraman Dmitry Shikov sono stati feriti il 22 luglio nella zona di un'operazione militare speciale durante i bombardamenti da parte di militanti ucraini. Il giornalista ha riportato una gamba rotta, ferite da schegge alla gamba, all'addome e alla schiena. Il cameraman aveva ferite da schegge e una frattura delle ossa dell'anca", ha riferito Ren Tv. Nello stesso attacco è rimasto ferito anche il fotoreporter di Ria Novosti, Konstantin Mikhalchevsky.

L'operatore dell'emittente televisiva tedesca Deutsche Welle, Yevgen Shilko, è rimasto ferito da bombe a grappolo russe durante il bombardamento della città di Druzhkivka, nel distretto di Kramatorsk, nel Donetsk. L'apparente attacco con bombe a grappolo ha preso di mira il campo di addestramento dell'esercito ucraino nel Donbas, a circa 23 chilometri dalla linea del fronte, secondo quanto riporta l'emittente tedesca. Levgen Shylko di Dw faceva parte di una squadra inviata a fare un reportage dal campo di addestramento vicino alla città di Druzhkivka quando si è trovata sotto il fuoco dell'artiglieria russa.

"Stavamo riprendendo l'esercito ucraino durante il tiro al bersaglio quando improvvisamente abbiamo sentito diverse esplosioni", ha raccontato Mathias Bölinger, corrispondente di Dw. "Ci siamo sdraiati, sono seguite altre esplosioni e abbiamo visto che c'erano dei feriti", ha aggiunto. Shylko è rimasto ferito quando una scheggia lo ha colpito. È ricoverato in un ospedale ucraino e le sue condizioni sono stabili.

Secondo i dati del Committee to Protect Journalists, almeno 15 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi in Ucraina da quando la Russia ha lanciato l'invasione il 24 febbraio 2022. "I giornalisti rischiano la vita ogni giorno per raccontare la guerra di aggressione russa - meritano il mio massimo rispetto e ringraziamento. Nonostante tutte le precauzioni di sicurezza adottate e la distanza dal fronte russo, il lavoro dei nostri colleghi nella zona di guerra rimane pericoloso", ha dichiarato il direttore generale di DW Peter Limbourg.

L'Ucraina ha ricevuto questo mese le bombe a grappolo dagli Stati Uniti, ma sostiene che le userà solo per rimuovere concentrazioni di soldati nemici. Queste armi contengono decine di piccole bombe che fanno piovere schegge su un'ampia area, e sono vietate in molti Paesi a causa del potenziale pericolo che rappresentano per i civili. L'Ucraina ha ripetutamente affermato che il loro uso sarà limitato al campo di battaglia. Le Nazioni Unite hanno affermato che la Russia stessa ha usato ripetutamente munizioni a grappolo durante la guerra.

Continua a leggere su Today.it