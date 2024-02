Gli animalisti contro i cavalli finti nelle giostre: "Simbolo di sfruttamento"

C'erano una volta le giostre dei cavalli, che facevano divertire grandi e piccini. Ma in Kansas un'associazione per i diritti degli animali ha chiesto di fermarne la produzione. Il motivo? Celebrano involontariamente lo sfruttamento di queste bestie a quattro zampe.

Come riporta il quotidiano britannico Daily Mail, lo scorso 6 febbraio l'associazione Peta ha chiesto in una lettera aperta a Chance Rides, il maggiore produttore di giostre dello Stato americano, di cessare sia la produzione che la vendita. Piuttosto, suggerisce il comunicato, si usino bulldozer, automobili e astronavi, per stimolare l'immaginazione dei bambini celebrando il "talento umano".

Il punto sarebbe che questo genere di tradizioni culturali reiterano una visione degli animali come "intrattenimento" e non come esseri senzienti ed emotivi, perpetrando un modello di sfruttamento che si manifesta platealmente nelle attrazioni come i circhi e altri spettacoli.

Ma come la lettera ha iniziato a essere diffusa online, un numero crescente di utenti ha iniziato a canzonare l'associazione (con battute più e meno originali), sottolineando in generale che ci sono battaglie più importanti da combattere per difendere il benessere degli animali, dal contrabbando delle scimmie ai testi di laboratorio sugli animali, e chiedendosi se trovate di questo tipo non facciano più danno che altro alla pur nobile causa animalista.