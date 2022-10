Guerra in Ucraina: chi è il foreign fighter italiano di 28 anni ucciso in combattimento

Un foreign fighter italiano che combatteva in Ucraina nelle file delle milizie russe è stato ucciso sabato durante un combattimento nella regione del Donetsk. Aveva 28 anni, ha pwrso la vita nella regione del Donetsk. L'uomo, al momento identificato solo con le iniziali, E. P., si sarebbe arruolato nelle milizie di Putin nell'autoproclamata repubblica nell'est del Paese, secondo quanto riporta Adnkronos che apprende la notizia da fonti diplomatiche. Da diverso tempo viveva nei dintorni della città di Rostov. Dai primi accertamenti, il cittadino italiano ucciso sarebbe stato vicino alla community italiana di Fort Rus, che ha sposato la politica filorussa nelle sue posizioni più estremistiche.

Sono circa venti i nostri connazionali impegnati sul fronte russo-ucraino, sui due schieramenti, secondo le ultime stime dell'intelligence nostrana. L'ultimo in ordine di tempo a perdere la vita era stato Benjamin Giorgio Galli, 27 anni: anche lui vittima del conflitto russo-ucraino, combatteva dalla parte delle forze di Kiev e non con Mosca. A marzo era stato ucciso Edy "Bozambo" Ongaro, 46 anni, miliziano di origine veneta che da tempo era schierato con le forze separatiste nel Donbass.

Gli italiani attivi sul teatro di guerra sono monitorati continuamente da 007 e forze dell'ordine. Alcuni di loro sono partiti per idelogia, altri sono a caccia di una paga. Qualcuno dopo essere partito verso il fronte è tornato indietro, come Ivan Luca Vavassori, ex calciatore di 29anni che era andato in Ucraina nelle fila delle brigate internazionali in guerra contro le truppe di Putin. Dopo un ricovero in ospedale con la febbre alta e alcune ferite rimediate durante un attacco russo a Mariupol, aveva deciso di rientrare.