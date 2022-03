Giovanni, l'italiano bloccato a Kherson con moglie e figlia: "Se provi a scappare sparano"

La sua è una testimonianza drammatica. "Qui è tutto bloccato, la città è circondata. E se qualcuno prova a scappare, gli sparano". A parlare è Giovanni Bruno, italiano bloccato a Kherson, una delle prima città dell’Ucraina occupata dai russi nelle scorse settimane.

"Usciamo solo per cercare di procurarci i beni di prima necessità. Ma ormai non si trova quasi più niente, mancano cibo e medicine", ha aggiunto Bruno, 35enne di Pozzallo, in Sicilia, che sta vivendo giorni terribili assieme alla moglie ucraina e alla figlia piccolissima, di soli 22 mesi.

"Siamo in contatto con la Farnesina, ma per ora non ci sono possibilità di evacuazione", ha spiegato Giovanni Bruno. A Kherson e Nova Kachovka, 70 chilometri a est, sarebbero bloccate una quarantina di persone, tra italiani e familiari ucraini. Si lavora per una loro evacuazione in sicurezza il prima possibile.

Dallo scoppio della guerra Bruno e famiglia non sono più riusciti a spostarsi. ''È dal 2014 che gli ucraini dicono che sarebbe scoppiata una guerra. Non ci credeva più nessuno. Così il 20 febbraio siamo venuti, con mia moglie e mia figlia di 22 mesi, a trovare i parenti''.

L'italiano racconta di file di centocinquanta persone per comprare patate, cipolle, aglio dagli agricoltori locali. Questo perché "i supermercati hanno finito tutte le scorte". Le farmacie sono rimaste senza medicine. "Quelle che servono a mia moglie per la tiroide non ci sono più'', dice. Scarseggiano i beni di prima necessità, come banalmente i pannolini di cui avrebbe bisogno sua figlia di 22 mesi. "Per fortuna ne avevamo fatto una bella scorta, ma ormai stanno finendo''.

L'unica soluzione per Bruno sarebbe ''un corridoio umanitario che ci permetta di uscire da Kherson, direzione Moldavia'' o anche per ''andare in Crimea o in Russia. So che è una pazzia, ma da lì sarebbe più facile tornare in Italia. L'importante è uscire dall'Ucraina''.

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha annunciato questa mattina che l'esercito russo ha preso il pieno controllo dell'intero territorio della regione di Kherson.