Giraffa uccide una bambina di 16 mesi, grave anche la madre

Non c'è ancora una spiegazione ed è stata aperta una inchiesta su quanto avvenuto in una riserva naturale del Sudafrica dove una giraffa ha aggredito una mamma e la sua bimba di 16 mesi calpestandole. La bimba di appena 16 mesi è morta e la madre è in fin di vita.

Secondo quanto riferito dalla polizia questo mammifero solitamente non aggredisce gli esseri umani e quanto avvenuto nella fattoria di Kuleni, nella regione di Hluhluwe, un'area Zulu 270 km a nord del porto di Durban, è davvero inspiegabile. I media locali hanno riferito che la donna stava lavorando al lodge come guida turistica. Il parco ospita infatti diversi animali - senza alcun predatore - e promette agli ospiti una esperienza di "safari" in un ambiente sicuro per 150 sterline a notte.

La bambina è stata portata in un vicino centro medico "dove è morta". Sua madre è stata portata d'urgenza in ospedale dove versa in condizioni critiche. La polizia ha aperto un'indagine su questa tragedia.