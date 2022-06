Professore porta gli studenti in gita: in 107 devono essere salvati con gli elicotteri

Centosette studenti e insegnanti tedeschi che partecipavano a un viaggio d'istruzione in Austria sono stati messi in salvo in elicottero, dopo che sono rimasti bloccati su una cresta di montagna su cui si erano avventurati. Lo ha fatto sapere la polizia del Vorarlberg, sottolineando che oltre 60 soccorritori sono stati coinvolti nell'operazione avvenuta ieri sera.

Il gruppo proveniva da Ludwigshafen ed è rimasto bloccato su una cresta che porta alla montagna del Walmendingerhorn. Un insegnante aveva scelto il percorso dopo aver letto su Internet che si sarebbe trattato di una "classica passeggiata pomeridiana". In realtà, la via è in parte sospesa e prevede tratti di arrampicata, scarponi adatti ed esperienza, secondo la polizia. Un altro insegnante aveva poi deciso di tornare indietro con gli studenti, ma due si erano feriti lievemente e quindi aveva chiamato i soccorsi. La polizia ha precisato che 99 studenti, di età compresa fra 12 e 14 anni, assieme a otto insegnanti, sono stati prelevati dagli elicotteri mentre erano sulla cresta, usando delle corde.