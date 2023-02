Giulia Schiff resta in Ucraina: l'italiana ex combattente si è sposata

"Non vedo da parte dell'Europa la reazione che meriterebbe lo scempio che sta subendo l'Ucraina da parte di Putin. Non ci sono giustificazioni per non reagire", aveva scritto su Facebook Giulia Schiff, ex pilota dell'aeronautica militare, il 25 febbraio scorso all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Veneziana, 23 anni, Schiff è partita in segreto per l'Ucraina per combattere come volontaria con le Forze Speciali della Legione Internazionale, creata dal presidente Volodymyr Zelensky per sostenere l'esercito ucraino nella difesa del Paese dai russi. Ora, Schiff ha cambiato vita, pur rimanendo in Ucraina.

La nuova vita di Giulia Schiff

Giulia Schiff, nome di battaglia "Kida" ha cambiato vita in Ucraina: dopo essersi sposata ha fondato un'organizzazione per aiutare i suoi commilitoni rimasti in prima linea nel conflitto contro la Russia. L'ex pilota dell'Aeronautica militare, che aveva combattuto al fianco delle truppe di Kiev per riconquistare i territori invasi dai russi, ha smesso di combattere per iniziare una missione umanitaria a supporto delle milizie ucraine assieme al marito, anche lui ex soldato.

Schiff è un ex pilota dell'aeronautica militare, dalla quale è stata espulsa dopo una sua denuncia per mobbing e violenze che avrebbe subito durante il suo "battesimo del volo" alla fine del percorso di formazione all’Accademia aeronautica di Pozzuoli (Napoli). Nonostante sia stata espulsa dall'Aeronautica Militare, dopo una lunga battaglia legale arrivata a conclusione pochi mesi fa quando il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso mettendo fine alla sua carriera di pilota.