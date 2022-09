God save the King, l'unica incisione dell'inno è di un cantante francese

Con la morte di Elisabetta II, e l'ascesa al trono d suo figlio, incoronato con il nome di Carlo III è cambiato anche l'inno del Regno Unito, che da God Save the Queen, Dio salvi la regina, è tornato ad essere God Save the King, Dio salvi il re. Ma Elisabetta ha regnato da così tanto tempo che a quanto pare non esiste una sola incisione dell'inno con la versione maschile disponibile oggi per l'ascolto. E, ironia della sorte, è stata incisa da un francese: il 51 enne Arnaud Kientz, cantante lirico e insegnante di Parigi.

La regina Elisabetta II è diventata monarca nel 1952, negli ultimi 70 anni c'è stato poco o nessun motivo per pubblicare una versione di God Save the King, e le uniche registrazioni disponibili sono vecchissime, fatte con una tecnologia elementare, pensata per i vecchi dischi per grammofono. Come riporta il Guardian l'unica versione di alta qualità dell'attuale inno nazionale britannico facilmente disponibile su servizi di streaming come Spotify è quella di Kientz, che ha raccontato di averla realizzata nel 2017, mentre registrava altri inni. "Sono un cantante lirico e mi è stato chiesto di registrare La Marseillaise", ha detto. "Forse gli unici inni più famosi al mondo sono God Save the Queen e quello americano. L'anno dopo mi chiesero di registrare God Save the Queen - e God Save the King".

Fino ad ora la sua incisione di quest'ultima canzone era stata largamente ignorata, ma di recente è stata riprodotta centinaia di migliaia di volte mentre la gente cercava la versione nuova dell'inno con le parole corrette. Kientz ha detto che non c'era un piano particolare per avere una versione pronta per l'ingresso nel mercato con l'incoronazione di Carlo. "Non pensavamo affatto alla morte della regina e ne siamo molto dispiaciuti, come tutto il mondo", ha detto, aggiungendo che non si aspettava certo che la sua registrazione di God Save the King avrebbe fruttato molto. "Mi piace molto questo inno perché è molto vocale, hai molte cose da fare. Non l'ho fatto per i soldi, l'ho fatto per il piacere", ha garantito.

Alcune case discografiche hanno iniziato a cambiare i titoli delle vecchie registrazioni strumentali di God Save the Queen per salire nei risultati di ricerca dei servizi di streaming, ed è probabile che presto vengano pubblicate altre registrazioni. Il soprano gallese Katherine Jenkins ne ha già realizzata una per la Bbc, ma non è disponibile in commercio.