"Viva Putin": i golpisti assaltano l'ambasciata francese, il Niger scivola nel caos

Il presidente francese, Emmanuel Macron, "non tollererà alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi" in Niger e Parigi risponderà "immediatamente e senza esitazioni": lo ha fatto sapere l'Eliseo nel giorno in cui nella capitale nigerina, Niamey, migliaia di persone hanno manifestato a sostegno dei golpisti e davanti all'ambasciata francese sventolando bandiere russe. Alcuni manifestanti hanno tentato di entrare nell'edificio Alcuni manifestanti hanno strappato una targa con la scritta "Ambasciata di Francia in Niger", sostituendola con bandiere del Niger e della Russia, mentre altri hanno gridato "Viva la Russia", "Viva Putin" e "Abbasso la Francia".

Thousands of people have gathered in the capital city of Niger, Niamey.



They support the military coup while chanting praise to the Wagner Group and waving Russian flags.



France should retaliate against Russia by sending more weapons to Ukraine



La giunta militare che ha rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum in Niger, denuncia la minaccia di "imminente intervento militare a Niamey" da parte della Comunità degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) riuniti in un vertice straordinario ad Abuja. I golpisti avevano già avvertito "delle conseguenze che deriveranno da un eventuale intervento militare straniero".

Dopo Mali e Burkina Faso, il Niger, finora alleato con i Paesi occidentali, diventa il terzo Paese del Sahel, minato dagli attacchi di gruppi legati allo Stato Islamico e ad Al-Qaeda, a vivere dal 2020 un golpe di Stato. Alleato chiave dell'Occidente nella lotta ai terroristi islamici e per fermare i flussi di migranti diretti verso le nostre coste: la destabilizzazione del Niger aiuta Mosca ad allargare la sua influenza in Africa. In Mali, come anche in Repubblica Centrafricana, sono presenti mercenari Wagner, e pare che anche il Burkina Faso stia trattando il loro reclutamento.